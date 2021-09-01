Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların gözde yatırım metalarından olan altın da, kilogram bazında fiyat artışı yaşandı. Standart altının kilogram fiyatı borsada, 483 bin liraya çıktı.

ALTININ KG FİYATINDA YÜZDE 0,4'LÜK YÜKSELİŞ

Altın piyasasında, en düşük 483 bin lirayı, en yüksek ise 485 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 483 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 352 milyon 220 bin 389,10 lira, işlem miktarı ise 726,794 kilogram oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 363 milyon 316 bin 2,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 481.000,00 1.813,00

En Düşük 483.000,00 1.812,00

En Yüksek 485.100,00 1.816,80

Kapanış 483.000,00 1.815,00

Ağırlıklı Ortalama 483.567,50 1.815,62

Toplam İşlem Hacmi (TL) 352.220.389,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 726,794

Toplam İşlem Adedi 50