Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre başkanlıkta istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacak.
Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 sözleşmeli personel alacak
02.09.2021 - 02:18 | Son Güncelleme: 02.09.2021 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, 5 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Yükseköğretim Kalite Kurulu,
801759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/801759.aspx
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