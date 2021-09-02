Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın en çok gıda enflasyonundan şikâyetçi olması sebebiyle perakende, hal ve kooperatif yasa teklifini yeniden gündemine aldı. Yapılan düzenleme ile tarladan sofraya köklü dönüşümlerin hayata geçirilmesi, fahiş fiyatın önüne geçilmesi, hallerin modernizasyonun yapılması, sebze ve meyvedeki israfın önlenmesi, çürümenin ve bozulmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

TEŞVİK EDİLECEK

Konuyla ilgi açıklama yapan AK Parti kurmayları “Vatandaşın ucuz gıdaya ulaşmasını sağlamak zorundayız. Örneğin, Antalya’dan 100 ton mal getiriyorsunuz. Bunun 20 tonu çürüyor. Ürünün yüzde 20’si bozulduğu için satıcı bunu faturaya yansıtıyor. Bunu soğuk kamyonla getirdiğinizde çürüme ve bozulma azalacak. O kamyonlara destek vereceğiz. KDV’den muaf ya da ÖTV’si düşük olabilir ya da yüzde 10-20 hibe verebiliriz. İnsanların mevcut kamyonlarını bu şekle dö-nüştürmelerini teşvik edeceğiz” dedi.

ÖNCELİKLİ HEDEF SATIŞ İMKÂNLARININ ARTIRILMASI

Daha önce hazırlanan Hal Yasası’nın taslak metnine göre, ‘hal komisyonculuğu’ kaldırılacak. Yeni haller kurularak satıcı sayısının ve rekabetin artırılması, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkânlarının artırılması öncelikli hedef olacak. Ürünlerin bozulmasını engellemek için depolama, ambalaj, nakliyat konularında yeni standartlar uygulamaya konulacak. Hallerdeki ürün çeşitliliği artırılacak, hallerin modernizasyonu yapılacak ve altyapısı yenilenecek. Kanunda yapılacak yeni düzenlemeler ile gıda sektöründeki israfın asgari seviyeye çekilmesi amaçlanıyor. Üretimden satışa kadarki süreçte maliyetlerin azaltılarak, gıda fiyatlarının düşürülmesi öngörülüyor.

KADINLARA DESTEK YOLDA

Yine, perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin de yapılması hedefleniyor. Hazırlanan taslakla, zincir marketlere yeni kurallar getiriliyor ve bakkal gibi küçük işletmelerin korunmasını amaçlanıyor. Ayrıca, kooperatif yasasıyla da özellikle kadınların üretime daha fazla katılması için kadın kooperatiflerin artırılması için yeni destekler verilmesi üzerinde duruluyor. Kooperatiflerin daha şeffaf ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşturmak için adım atacaklarını kaydeden AK Parti kurmayları “Kooperatiflere destek verelim istiyoruz. Bireysel avantajlar sağlayalım, yaygınlaştıralım. Denetimlerini sağlayalım” değerlendirmesini yaptı.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Çek ibrazında yeni karar Ticaret Bakanlığı, "İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapılmıştır” açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığının raporuna göre tüketicilerin yüzde 55,8'i yüksek bilinç düzeyinde Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu'na göre, tüketicilerin yüzde 55,8'inin yüksek bilinç düzeyinde olduğu belirlendi.