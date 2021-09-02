Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bir süredir aşağı yönlü hareket eden altının gramı yüzde 0,41 azalışla günü 481,20 liradan kapattı.
2 EYLÜL 2021 ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 779,00 lira, Cumhuriyet altını 3.191,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 481,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 483,00 483,20 481,00 481,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.183,00 3.204,00 3.170,00 3.191,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 440,50 444,50 439,00 443,00
Lira(Tam) Ziynet 3.110,00 3.130,00 3.097,00 3.117,00
Yarım Ziynet 1.555,00 1.565,00 1.549,00 1.559,00
Çeyrek Ziynet 778,00 783,00 774,00 779,00