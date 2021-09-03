Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | MOSKOVA

Rusya’ya geçen yıl yapılan 230 milyon dolarlık ihracatı önümüzdeki 5 yılda en az iki katına çıkarmayı hedefleyen hazır giyimciler, Moskova’da düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 23 bini aşkın alıcının ziyaret ettiği CPM (Collection Premiere Moscow) Fuarı’na çıkarma yaptı. Bugün sona erecek fuara, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) öncülüğünde 94 firma ile millî katılım düzenlendi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hâlen 17-18 milyar dolar düzeyindeki hazır giyim ihracatını orta vadede 33 milyar dolara çıkarmayı ve Türkiye’yi küresel moda liginde ilk üçe sokmayı hedeflediklerini söyledi.

BEŞTE BİRİNİ TÜRKLER KAPATTI

Mustafa Gültepe “1.300’ün üzerinde markayı buluşturan CPM’e İHKİB olarak 20 yıldır millî katılım düzenliyoruz. 59’u kadın ve erkek giyim, 28’i deri konfeksiyon ve yedisi iç giyim olmak üzere 94 firmamızla buradayız. Fuar alanının beşte birini biz kapattık. Firmalarımızın fuara özel hazırladıkları tasarımlar, Ruslar başta olmak üzere tüm ziyaretçilerden büyük ilgi gördü” dedi.

400 MİLYON $’LIK İŞ BAĞLANACAK

Rusya ile Türkiye arasında son 20 yılda ilişkilerin hemen her alanda büyük mesafe kat ettiğini hatırlatan Gültepe, fuarda 400 milyon dolar civarında ihracat bağlantısı hedeflendiğini söyledi. Gültepe “Rusya’ya ihracatımızda markalı ürünlerimizin payı 16,5 dolarla ortalamanın üstünde. Hazır giyim markalarımızın en çok mağazası bu ülkede bulunuyor. 20’yi aşkın markamız 600’e yakın mağaza ve 1.000 civarında satış noktası ile Türk modasını temsil ediyor. 2019’da 280 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı gerçekleştirdik. Pandeminin etkisi ile 2020’de 230 milyon dolara gerileyen ihracatımız bu yıl yeniden ivme kazandı. Ocak–Temmuz’da 170 milyon dolara ulaştık. 2021’i 300 milyon doların üzerinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

HEDEF İTALYA’NIN KOLTUĞU

Türkiye’nin, yıllık 8 milyar doların üzerinde hazır giyim ithal eden Rusya’nın; Çin, Bangladeş ve İtalya’dan sonra dördüncü tedarikçisi konumunda olduğunu kaydeden Gültepe, şöyle konuştu: Dördüncülük Rusya pazarında arzu ettiğimiz yer değil. Bütün hazırlıklarımızı en kısa zamanda yıllık 500 milyon doların üzerinde ihracata ulaşıp İtalya’nın koltuğuna oturma hedefi doğrultusunda yapıyoruz. Rusya ve Amerika daha güçlü olmak istediğimiz pazarlar. Afrika’da da daha fazla olmalıyız. Amerika’nın bize ilgisi çok... Orta ve üst segmentte 40-50 marka Türkiye’de üretimi araştırıyor. Çin’e karşı tutum var. Uzak Doğu’da yaşanan konteyner sıkıntısı da bunu tetikliyor.

50 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Mustafa Gültepe, sektör oyuncularının rekabet edebilmek için 5. ve 6. bölgeye gitmek durumunda olduğunu, ‘işi Anadolu’ya taşımak’ gerektiğini kaydetti. İstanbul’da istihdam ihtiyacını yabancıların karşıladığını ifade eden Gültepe, gençlerin kendileri yerine güvenlik, AVM gibi yerlerde çalışmayı tercih ettiğini söyledi. Sektörde 640 bin kişinin çalıştığını anlatan Gültepe, pandemide 70 bin ek istihdam oluşturduklarını, bir yıl içinde 50 bin kişinin daha istihdam edilebileceğini vurguladı.

HAM MADDE FİYATI TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA YÜKSELDİ

Ham madde fiyatlarında ortalama yüzde 45-50 civarında artış yaşandığına işaret eden Mustafa Gültepe, fiyat artışında dünya ile Türkiye arasında da farklılık bulunduğunu söyledi. Gültepe “Hindistan’da alacağınız bir kumaş Türkiye’ye göre yüzde 25-30 daha ucuz” ifadelerini kullandı.

DEVLET, ÖZEL SEKTÖRÜ GEÇMEMELİ

Devletin ücret konusunda özel sektörün önünde olmaması gerektiğini belirten Mustafa Gültepe “Önünde olursa bu sefer herkes devleti tercih eder” dedi. Eskiden bir polis memuru 1.500 TL alırken, mühendisin 2.000 TL aldığını şimdi ise polis maaşının 6.000 TL civarında olduğunu ama yeni mühendis maaşının 4.500 TL olduğunu ifade eden Gültepe, üniversitelilerin memur olmak istediğini söyledi. “Ben de devletten fazla vermek istiyorum” diyen Gültepe, yeni mezun mühendise 6.500 TL vermeleri hâlinde ayakta kalma şanslarının kalmadığını kaydetti.

‘Hazır giyim’ciler sipariş alamıyor Aşılanma oranlarının artması ve salgının ekonomik hayata etkilerinin azalmasıyla ihraç pazarlarında hareketlilik zirve yaptı.

Hazır giyim istihdamı pandemide 63 bin arttı Katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve net döviz getirisi ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim endüstrisi, 2021’i 19 milyar dolarlık rekor ihracat ile kapatmak için vites yükseltti.