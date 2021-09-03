Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ihracatta pandemiye rağmen rekor kırmaya devam ediyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde bütün zamanların rekorlarını kıran, temmuz ayı ile beraber son 12 ayda da 200 milyon dolar sınırı aşan ihracat, ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 51,8’lik artışla 18,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk sekiz ayında, yüzde 37 artışla 140 milyar 237 milyon dolarlık satış gerçekleştiren ihracatçı, son 12 ayda 207 milyar 469 milyon dolarlık ihracatla da yıllık hedefini de aşarak önemli bir başarıya imza attı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına olan inancının tam olduğunu belirterek “İhracatımızda yakaladığımız bu güçlü ivme ile pandemi öncesi performansını da geride bırakmış durumdayız” diye konuştu. İhracatçılara bir de müjde veren Muş “İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkarmış bulunmaktayız” dedi.

BÜYÜMENİN YARISI İHRACATTAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de yüzde 21,7’lik rekor büyümeye en büyük katkının da yine ihracatçıdan geldiğine dikkat çekerek “Bu performans, 1998 yılından sonra yakaladığımız en güçlü ivme oldu. Aynı zamanda OECD ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Net ihracatın büyümeye katkısı ikinci çeyrekte 6,9; 6 aylık dönemde 3,9 puan oldu. İhracatın büyümeye katkısı da yılın ilk yarısında 10,8 puan şeklinde gerçekleşti. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Böylece ihracat büyümeye son 23 yıldaki en büyük katkısını yaptı. İhracatımızdaki güçlü ivme sayesinde, V tipi toparlanmanın bile ötesine geçtik. Artık salgın öncesi dönemlerin çok çok üzerindeyiz. İhracat ailesi olarak ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıdan gurur duyuyoruz” dedi.

ŞAHLANIŞ DÖNEMİ

İhracatta rekorlarla kapattıkları ilk 7 aydan sonra ağustos ayında da tarihî bir performans gösterdiklerini ifade eden Gülle, şöyle devam etti: Geçtiğimiz ay, 14 yıl sonra 200 milyar dolar seviyesine taşıdığımız ihracatımız, bu ay da istikrarını sürdürdü ve yıl sonu hedeflerimizi tekrar tescillemiş oldu. Ağustos ayı ihracat performansımız, Cumhurbaşkanı’mızın işaret ettiği ‘Şahlanış Dönemi’ için önemli bir nişanedir, ‘İhracatla Yükselen Türkiye’ yolunda kararlılığımızın tescilidir; ihracatta yeni bir lige yükseldiğimizin, yeni bir döneme girdiğimizin tasdikidir. Hedefimiz, en fazla beş yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek. İhracat ailemiz son 12 ayın 10’unda, cumhuriyet tarihi rekorları kırdı. Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020’de yüzde 75,6 iken, 2021’de yüzde 82,5’e yükseldi. Dış ticaret fazlası veren Türkiye’ye ulaşana kadar durmak yok.

OTOMOTİV İLK SIRADA

Ağustosta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; 25 sektör ihracatını artırırken yüzde 57 artış ve 2,4 milyar dolarlık ihracatla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. Yüzde 165 artışla 2,3 milyar dolara ulaşan çelik sektörümüz ikinci, 2 milyar doları aşan kimyevi maddeler sektörü yüzde 49 artışla üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatını 1,4 milyar dolar artıran çelik, 876 milyon dolar artıran otomotiv ve 674 milyon dolar artıran kimyevi maddelerde yaşandı. En çok kilogram başına ihracat değerini artıran sektör, yüzde 86 artışla gemi ve yat oldu.

20 ÜLKEYE REKOR SATIŞ

Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracat ailesi, 180 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdi. Aralarında İspanya, Belçika ve İsrail’in de bulunduğu 20 ülkede aylık ihracat rekoru kırdı. Bu ay ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya (%30,3 artış), 1,3 milyar dolarla ABD (%77,4 artış) ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık (%21 artış) oldu. Öte yandan ağustos ayında 180 ülkeye toplam 5,35 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi.

Bakan Muş: “İhracatta Cumhuriyet rekoru kırdık” Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık." dedi.

Yatırım ve ihracatla yüksek 'baz'lı büyüme Geçen yıl ikinci çeyrekte salgın kaynaklı yüzde 10,4 küçülme yaşanmıştı. Baz etkisiyle bu yıl yüzde 21,7 gibi bir rekora ulaşıldı. Ancak büyümenin çoğu yatırım ve ihracattan geldi. Reel kalkınmaya işaret eden bu gelişmeler, Türkiye’yi, dünyanın üretim üssü olma yolunda hızlandıracak.