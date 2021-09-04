Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düne 8,25’in hemen üzerinde başlayan dolar, enflasyon verisiyle birlikte 8,35’e yaklaştı. Merkez Bankası daha önce defalarca “enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, politika faizinin, enflasyonun üzerinde bir düzeyde tutulacağını” duyurmuştu. Şimdi piyasalar, Merkez Bankası’nın 23 Eylül’de alacağı karara odaklandı. Analistler “Mekez Bankası muhtemelen ‘Enflasyondaki yükseliş geçici’ mesajı verecek ve faize dokunmayacak” görüşünde birleşiyor. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, dışarıdan da enflasyon ithalatı olduğuna işaret ederek “Delta varyantı ve bu kapsamda bazı ülkelerde devam eden kısıtlamalar, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bundan sonraki süreçte TCMB’nin eli faiz indirimi için zayıflayabilir. Şu ana kadar faiz artırımı konusunda bir beklenti yoktu, daha çok son çeyrekte indirim yapılacağı yönündeydi... Ama enflasyon bu şekilde yükselişine devam ederse bunun TCMB tarafını biraz zorlayabileceğini düşünüyorum. Eğer enflasyonda gerileme görülürse TCMB de faiz indirimi için şartları zorlayacaktır” şeklinde konuştu.

İş dünyasının üç derdi: Faiz, ham madde ve eleman sıkıntısı var İTO Başkanı Avdagiç “Sanayide şu anda siparişle ilgili sıkıntı yok. Talepleri karşılayabilmek için hazır stokları dahi devreye alıyoruz. İş var ama en çok duyduğumuz üç şey; faiz, eleman, ham madde sıkıntısı” dedi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Son dakika... TCMB ağustos toplantısında politika faizini yüzde 19'da bırakma kararı aldı. Böylelikle mart ayında yapılan 200 baz puan faiz artırımının ardından son 5 toplantıda faiz yüzde 19’da sabit bırakıldı. Analistler de faizlerin sabit kalacağı yönünde tahminde bulunmuştu.