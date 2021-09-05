Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, vatandaşların en temel ihtiyaçlarından olan konut ve gıdada fiyat artışlarını dizginlemek için, yapısal bir tedbiri daha hayata geçirdi. Çimento, klinker ve gübrede dış satım, Ticaret Bakanlığı tarafından “İhracatı İzne Bağlı Mallar” kapsamına dâhil edildi. Söz konusu ürünlerde, öncelikle iç piyasanın bütün talepleri karşılanacak. Ardından ihracata izin verilecek. Böylece dış talep kaynaklı fiyat artışlarından, iç piyasanın etkilenmesi önlenecek. Yapılan açıklamada “Pandemide küresel düzeyde tüm sektörlerde üretim süreçleri aksamış, ham madde tedarik ve lojistik süreçlerde bozulmalar yaşanmıştır. Bunun sonucunda, çimento ve gübre fiyatlarında da ciddi artışlar meydana gelmiştir.

MÜTEAHHİTLER İŞ BIRAKMIŞTI

Mevcut durumun inşaat sektöründe konut üretimini zorlaştırdığı, tarım sektöründe bitkisel üretimi olumsuz etkilediği görülmüştür. Öncelikle yurt içi talebin karşılanması için çimentonun yanı sıra klinker ve gübre ihracatının takip altına alınmasına karar verilmiştir” denildi. Müteahhitler, geçen hafta çimentoda fahiş artış sebebiyle iş bırakma kararı almıştı. Geçen yıl tonu 160 TL olan çimento, son haftalarda 450-500 TL bandına kadar çıktı. İnşaat Maliyet Endeksi yıllık yüzde 42, ülke geneli konut fiyatları ise yıllık ortalama yüzde 35 arttı. Enflasyon da ağustosta yüzde 19,25’e yükseldi. Sadece gıda fiyatlarında yıllık artış, yüzde 29 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Alınan son tedbirlerle birlikte kısa ve orta vadede inşaat ve tarımda girdi maliyetlerinin dizginlenmesi bekleniyor.

Çimento sektörü isyan etti Çimento sektörünün iki çatı kuruluşu TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), çimento fiyatlarına ilişkin medyada yer alan tartışmalar ve çimento endüstrisinde yaşanan maliyet artışları üzerine ortak bir açıklama yaptı.

Çimento sektörü isyan etti Çimento sektörünün iki çatı kuruluşu TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), çimento fiyatlarına ilişkin medyada yer alan tartışmalar ve çimento endüstrisinde yaşanan maliyet artışları üzerine ortak bir açıklama yaptı.