Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyümede bütün ülkelere ve bölgelere fark atan Türkiye, pandemiyi fırsata çevirerek dünyanın yeni üretim üssü oldu. Reel kesim güveninin zirve yaptığı, kapasite kullanımının yüzde 80’lere yaklaştığı Türkiye’de üretilen yerli ürünler, 2021 yılında dünyanın 225 noktasına ulaştı. 12 aylık ihracatta ilk defa 200 milyar dolar sınırını aşan Türkiye; sahip olduğu stratejik konumu, nitelkli iş gücü, lojistik avantajı ile birçok ülkenin ürün ve hizmet talebinde ilk adres oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş; iş dünyasının motivasyonunun yüksek olduğunu, yeni yatırımların geldiğini belirterek; bu trendi sürdürerek, gelecek yıldan itibaren Türkiye’nin cari fazla veren bir ülke olacağını vurguladı. İhracat ve büyüme rakamlarına dikkati çeken Bakan Muş, ekonomik toparlanmanın çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, dünyada toparlanmayı en hızlı tamamlayan ülkeler arasında ilk ya da ikinci sırada olunduğunu kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,5’lerde olduğunu, yüzde 80’in altına düşmediğini bildiren Muş “Biz buralara yüzde 50-55’lerden geldik. Her geçen gün bu rakam yükseliyor. Yatırımlarla beraber ümit ediyoruz yüzde 85’in üstüne daha sonra yüzde 90’a doğru gitmiş olacağız. Türkiye’nin ihracat menzili ortalama 2.500 kilometre... Bu menzilin de 8 bin kilometreye artırılmasını hedefledik. Çok badireler atlattık, kur atakları oldu, volatilitenin çok yükseldiği anlar oldu. Ama iyi bir noktaya geldik. Bundan sonrası daha kolay olacak. Zor olanı geride bıraktık. Kış geride kaldı, bundan sonrası bahar. Stabilizasyon büyük oranda sağlandı” dedi.

TARIMDA SANAYİDE ZİRVE

TİM verilerine göre Türkiye’nin ihracatı ocak-ağustos döneminde yüzde 37 yükselerek 140 milyar doları aştı. Tarım ihracatı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 18 milyar dolara ulaştı. Böylece tarımda tarihin en yüksek 8 aylık ihracatı yapıldı. Sanayi ihracatı yüzde 38,8 artarak 106,3 milyar dolara, madencilik ihracatı da yüzde 49,4 yükselerek 3,8 milyar dolara çıktı. Tarımda en fazla ihracatı ise 5,6 milyar dolarla “hububat, bakliyat, yağlı tohumlar” gerçekleştirdi.

189 ÜLKEYE KLİMA...

Dünyada genelinde iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye’nin üretimde güçlü olduğu iklimlendirme sanayii, 2021’in ocak-ağustos döneminde 189 farklı ülkeye 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yüzde 40 gibi rekor bir artış yakalandı. En çok ihracat yapılan ülke 452 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 305 milyon dolarla Birleşik Krallık, 221 milyon dolarla İtalya, 173 milyon dolarla Fransa ve 150 milyon dolarla Romanya takip etti

HAZIR GİYİMDE ÜS OLDUK

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sekiz ayda yüzde 24,7 artışla 12,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe “Avrupalı markalar artık yakın coğrafyalardan ürün istiyorlar. ABD’li markalardan da ülkemize artan ilgi var. Hatta ABD merkezli orta ve üst segmentte 40-50 marka Türkiye’de üretim yapmak için zemin yokluyor. Siparişlerde sorun yok. Firmalarımızın kapasiteleri yüzde 85’in üzerinde dolu. Bu yılı 19 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatırız” dedi.

KOMŞULARA SATIŞ ARTTI

Türkiye’nin ocak-ağustos döneminde komşuları Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan’a yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artarak 12,5 milyar dolara çıktı. En fazla ihracat 5,3 milyar dolarla Irak’a yapıldı. En fazla artış ise yüzde 65,2 ile Yunanistan’da gözlendi. Türkiye’nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde “kimyevi maddeler” sektörü ilk sırada yer aldı. Bunu hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve çelik izledi.

TIBBİ CİHAZDA YÜKSELİŞ

Türkiye’nin son dönemde sağlık yatırımları, tıbbi cihaz ve medikal sektörlerinde de meyvelerini vermeye başladı. Yıllık 1 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat, pandemi sürecinde 5 milyar dolara yükseldi. Diagno Tıbbi Cihaz Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya “Bu sektörün küresel büyüklüğü 460 milyar dolar. Konum, yetişmiş insan kaynağı ve nitelikli ürünlerin imalatı açısından avantajlı durumdayız. Türkiye’nin yakın gelecekte dünyanın medikal üretim üssü olması hayal değil” dedi.

AFRİKA’YA KADAR GİTTİK

Elektrik-elektronik sektörünün 2021’in 8 ayındaki toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 arttı ve 9 milyar doları aştı. En fazla ihracat 175 milyon dolarla Birleşik Krallık’a yapıldı. Onu Almanya ve Fransa takip etti. Sadece ağustos ayında Afrika’ya yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 arttı ve 108,9 milyon dolar oldu. Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 638,4 milyon dolarla başı çekti.

AYAKKABIDA 2 MİLYAR DOLARLIK KOŞU

Sekiz aylık süreçte 674 milyon dolarla rekor kıran ayakkabı ihracatında hedef yükseldi. Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten “29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’na, 50’nin üzerinde ülkeden alım heyeti bekliyoruz. 2023 hedefimiz olan 2 milyar dolarlık ihracata ulaşmak için bu fuarların önemi büyük” diye konuştu.