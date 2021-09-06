Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlemeleri için talepler aldıklarını belirterek “Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var” dedi. TEKNOFEST’in artık açık ara dünyadaki en büyük teknoloji yarışma platformu olduğunu vurgulayan Bayraktar, buradaki çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirtti. TEKNOFEST’i 4 yıldır düzenlediklerini ve 35 farklı alanda yarışmalar yaptıklarını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti: Bu yarışmalar geleceğin trendi teknolojilere gençlerimizi hazırlamak için yapılıyor. Dünyada yükselen teknoloji trendlerinde bizim de markalarımız olsun, bu teknolojileri onlar geliştirsin, sadece tüketimde değil, araştırıp, geliştirip, üreten tarafta olsunlar diye düzenleniyor. Bu yarışmalara ilk yıl 20 bin öğrenci başvurdu. Bu yıl 200 bine kadar yükseldi. Dönüşümün çok hızlı olduğu zamanlarda yaşıyoruz. ‘En iyisini yaparız’ anlayışıyla, ülkemizden bilim ve teknoloji alanında büyük eserler çıkacağına inanıyoruz.

Teknoloji Girişimlerine TEKNOFEST’ten Tam Destek! ​TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, 20-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye’den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

TEKNOFEST 2021'de yarışacak roketler belli oldu Roket Yarışması, 1-12 Eylül'de Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek. Dereceye giren takımlar ise 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST'te duyurulacak.