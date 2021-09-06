Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Bu kapsamda bir grup gazeteciye özellikle okullarda ve evlerde enerji verimliliğiyle ilgili alınabilecek tedbirlere ilişkin konuşan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ali İhsan Sılkım “Nüfus artışı, refah düzeyinin yükselmesi, artan şehirleşme oranı, hizmet sektörünün güçlenmesi ve sanayileşme gibi nedenlerden dolayı ülkemizin enerji kullanımı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı artıyor. Birincil enerji tüketimi yıllık ortalama yüzde 2-3, elektrik talebi yüzde 5-6 oranında artış gösteriyor. Bu nedenle sürdürülebilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek için enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması önem arz ediyor” dedi. Çocukların enerji verimliliği noktasında eğitimlerine özel önem verilmesi gerektiğini söyleyen Sılkım “Birer enerji dedektifi olarak yetiştirmemiz gerekiyor” tavsiyesinde bulundu. Okulların enerji verimli binalara dönüştürülmesi gerektiğini de ifade eden Sılkım, bunun için de “Mevcut iç mekân ve dış mekân aydınlatmaları LED armatürler ile değiştirilmeli. Tüketilen elektriğin bir miktarı çatıya kurulacak güneş panelleri ile üretilmeli. Kömür kazanları mümkünse doğalgaz kazanları ile değiştirilmeli. Sıcak su dağıtım hatları yalıtılmalı. Bina dış cephe ve çatı izolasyonu yapılmalı” şeklinde konuştu.

G20’den salgında 658 milyar dolarlık enerji yatırımı G20 ülkelerinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başlangıcından bu yana farklı enerji kaynaklarına yaptıkları yatırım tutarı 658 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ilk hibrit enerji santrali Cengiz Holding, Türkiye'nin ilk hibrit enerji santralini kurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Holding, Bingöl'de geçen yıl elektrik üretimine başlayan ve 510 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi’ne 80 megavatlık güneş enerji santralini (GES) de ekledi.