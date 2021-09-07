Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul geliştirme, kentsel dönüşüm ve yeni finans modeli hakkında katılımcılara sunum yapan İsra Holding yetkilileri; Başakşehir’de devam eden V Mall İstanbul ile Bolu Mudurnu’daki turizm kompleksi V Orman Resort projelerinin avantajlarını da yatırımcılarla paylaştı. ARTİAD üyeleri, projelere sıcak baktıklarını, ortaklık ve iş birliği için Arap yatırımcı grupları İstanbul’a davet ettiklerini kaydettiler. ARTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kerim “Yüksek kârlılığı ve istikrarlı değer artışıyla özellikle Körfez bölgesindeki Arap yatırımcılar Türkiye gayrimenkulleri güçlü bir yatırım aracı görüyor. Düzenlenen bu etkinlikte üyelerimizle birlikte İsra Holding’in yeni projelerini görme fırsatımız oldu. Projelerin yüksek yatırım potansiyeli taşıdığını analiz eden yatırımlarımız, bölge avantajlarıyla birlikte her iki projeye de sıcak bakıyor. Arap yatırımcılarımız, önümüzdeki süreçte Türkiye’deki ticari yatırımlarını üst seviyeye çıkaracaktır” dedi.

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı da “Etkinlikteki Arap-Türk yatırımcı dostlarımız projelerimize büyük ilgi gösterdi. Yakın zamanda çoklu ortaklık yapımıza yeni yatırımcı dostlarımızın katılacağı müjdesini buradan vermek isterim” diye konuştu.

Yatırım ve ihracatla yüksek 'baz'lı büyüme Geçen yıl ikinci çeyrekte salgın kaynaklı yüzde 10,4 küçülme yaşanmıştı. Baz etkisiyle bu yıl yüzde 21,7 gibi bir rekora ulaşıldı. Ancak büyümenin çoğu yatırım ve ihracattan geldi. Reel kalkınmaya işaret eden bu gelişmeler, Türkiye’yi, dünyanın üretim üssü olma yolunda hızlandıracak.

Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik önemde" değerlendirmesinde bulundu.