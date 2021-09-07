Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılar, vatandaştan sahte ilanını koyduğu konut için çok yoğun talep olduğu söyleyerek kaparo gönderilmesini talep ediyor. Birçok kişiden bu yöntemle para toplayan dolandırıcılar sahte ilanı kaldırıp ortadan kaybolabiliyor. Uzmanlar bu tür yöntemlerle vatandaşın mağdur olmaması için uyarılarda bulunuyor. Emlak uzmanı Hakan Akdoğan “Dolandırıcılar sahte ilan oluşturuyor. Sahte konut ilanının fiyatlarını da daha düşük tutuyorlar. Vatandaş aradığında ise eve yoğun talep olduğunu söylüyor ve kaparo parası isteniyor. Toplanan kapora sonradan iade edilmeden vatandaş mağdur edilebiliyor. Bu yüzden vatandaşlar görmedikleri yer için kapora göndermesinler. Herhangi bir ilan için kapora gönderilmesin. Bu işin içinde bir emlak işletmesi olduğu belirtilmişse yetki belgesi olan emlak işletmeleriyle görüşülerek konut kiralaması yapılmalı. Vatandaşların dolandırıcıların eline düşmemesi için bu kriterlere dikkat etmesi gerekiyor’’ dedi.

Kiralık ev fiyatlarındaki fahiş artışa da dikkat çeken Akdoğan, şöyle devam etti: 2020 yılında konut kredi faizlerinde yapılan indirimler ile yapılan konut projeleri tüketildi. Pandeminin araya girmesiyle de yapılamayan yeni projeler yüzünden talep karşılanmadı. Aynı zamanda kentsel dönüşümün yaygınlaşması, okulların açılacak olması sebebiyle de kiralık evlere talep arttı. Arz talep dengesinden dolayı konut fiyatlarında fahiş fiyat artışı görüldü.