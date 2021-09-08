Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Türk Hava Yolları (THY) ile daha önce yapmış olduğu indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliği anlaşmasının kapsamı genişletildi. Bu çerçevede TİM ve THY, geçtiğimiz yıl küresel ticarette Türk ihracatçısına büyük avantaj sağlayan bir iş birliğine imza atmıştı. Turkish Cargo ek kapasite ve ihracatçıların yoğun olarak kullandığı 28 destinasyon için yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim uyguluyordu. Türkiye’nin ihracat seferberliğine büyük katkıda bulunan iş birliği sayesinde 4 ayda toplam 1,2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi. Yeni iş birliği ile birlikte 6.050 tonluk ek bir kapasite ayrılırken genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balık kapsamındaki Türk ihraç ürünlerinin yurt dışındaki 35 ülkedeki 46 destinasyonda hava kargo ile taşınmasında yüzde 10 ve yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak.

Ticaret Bakanlığında düzenlenen TİM-THY Hava Kargo Protokolü imza töreninde konuşan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu “Turkish Cargo’’nun uluslararası arenada saygın bir konuma yükseldiğine dikkat çekerek “2015 yılı itibarıyla toplam 10 adet kargo uçağına sahip olan Turkish Cargo bugün 25’i direkt kargo olan, 372 uçak ile çok güçlü bir filoya sahip. 2015 yılı itibarıyla toplam 47 kargo destinasyonuna uçan Turkish Cargo, bugün dünya genelinde 96’sı direkt kargo uçuş noktası olan 300’den fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağlıyor. 2015 yılı itibarıyla dünya hava kargo firmaları arasında 15’inci sırada yer alan Turkish Cargo; 2021 yılının Haziran ayında Amerika,

Avrupa ve Uzak Doğu’nun en büyük markalarını geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi” dedi.

THY ve TİM tarafından imzalanan ilk iş birliği sonrası Aralık 2020- Mart 2021 arasındaki dört aylık dönemde belirlenen 28 destinasyon üzerinde toplam 1,2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu şunları kaydetti: Hava kargo ile hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilen bu taşımaların ortalama değeri, kara, deniz ve demir yolu modlarına oranla 50 kat daha değerli olarak konumlanmıştır. Şimdi yenilenen ikinci bir anlaşma ile daha da güçlü hâle getireceğiz. Türkiye’nin âdeta havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde; Anadolu’nun dört bir yanında, binbir emekle üretilen ürünleri, Amerika’da, Orta Doğu’da, Afrika’da, Avrupa’da kısaca tüm dünyada aktif olan, ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak ulaştırmak tek amacımız. Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi beklentisiyle ülkemiz ihracat seferberliğine ciddi bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ülke ekonomisine her yönden katkı sağlayan bu başarılı iş birliğimiz ile İstanbul’u bir lojistik cazibe merkezi hâline getirme hedefimiz de hız kazanacaktır.

Turkish Cargo’nun 60’ın üzerinde başkente 7 saatlik uçuş mesafesinde olan Mega Hub İstanbul Havalimanı’nda, tamamlandığında toplam alanı 165 bin metrekare olacak SmartIST tesisi ile çok daha büyük rekabet avantajlarına kavuşacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu “Yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak olan SmartIST insansız kara araçları, robotik süreç otomasyonu, otomatik depolama sistemleri gibi teknolojik altyapı sistemleri sayesinde dünya üzerindeki en önemli teknolojik kargo hub merkezlerinden biri olacak. Bu tesis ile Turkish Cargo’nun önünde dünyanın bir numaralı hava kargo markası olmasını engelleyecek hiçbir şey kalmayacak” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da “Temel hedeflerimiz, ülkemizin lojistik kabiliyetlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, Türkiye’nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak ve ihraç mallarımızın rekabetçi fiyatlarla en hızlı sürede ihraç pazarlarımıza ulaşmasını sağlamak” dedi.

İndirimli taşınacak 46 destinasyon

Cezayir, Amman, Amsterdam, Stockholm, Bahreyn, Belgrad, Berlin, Beyrut, Bağdat, Bangkok, Bangalore, Mumbai, Brüksel, Basel, Kahire, Guangzhou, Paris, Dakka, Delhi, Dusseldorf, Dubai, Hamburg, Hanoi, Hong Kong, Houston, Seul, İslamabad, Kabil, Kiev, Karaçi, Kuala Lumpur, Kuveyt, Lahor, Londra, Linz, Chennai, Miami, Münih, Milano, Oslo, Ho Chi Minh City, Tel Aviv, Tunus, Vilnius, Varşova ve Zürih hatlarına, Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında indirim uygulayacak.

Hava kargo ile yapılan ihracat 6,8 milyar dolara yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, THY’nin ülkenin medar-i iftiharı olduğuna belirterek, “Pandemi döneminde sektörün küresel devlerinin batması tartışılırken THY tüm olumsuz durumlara rağmen yeni seferler açarak yoluna devam etti. Sınırların kapandığı, karayollarından ulaşımın neredeyse imkânsız hâle geldiği anlarda Turkish Cargo, hava lojistiğindeki sağlam altyapısıyla, Türk ürünlerini sayısız destinasyona güvenli ve hızlı bir şekilde teslim ederek ihracat ailesinin yanında oldu. Öyle ki, pandeminin etkisinin en yoğun hissedildiği 2020 Mayıs ayında, hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10’u aştı. İnşallah bu yeni protokolle de hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Bu 35 ülke arasında, en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülkenin tamamının yer alıyor olması ayrıca önem arz ediyor” dedi. TİM ve THY arasında Aralık 2020’de yapılan kargo indirimiyle ilgili iş birliğinin ihracata önemli katkı sağladını aktaran Gülle, şöyle devam etti: “TİM-THY Hava Kargo Protokolümüzün olumlu sonuçlarını, rakamlar da net bir şekilde gösteriyor. Yılın ilk sekiz ayında geçtiğimiz yıla göre hava kargo ile yapılan ihracatımız yüzde 28 artışla 5,3 milyar dolardan 6,8 milyar dolara ulaştı.”

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