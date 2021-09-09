Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruldukları günden bugüne ülke ekonomisini ve insanını kararlılıkla desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün “İlk günden beri, kuruluş felsefemizin izinden gidiyor, ülkemize ve toplumumuza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu yaparken, gelecek nesillere güzel yarınlar bırakmak adına sürdürülebilirlik konularına da hassasiyet gösterip, uzun dönemli değer oluşturuyoruz. Ayrıca, Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım’ sözünün ışığında, topluluğumuzun ülkeye ve topluma hizmet felsefesi, duyarlılığı ve yaklaşımı da bu yolda bizim için büyük bir itici güç oluyor” dedi.

Bu yılın ilk yarısında ülke ekonomisine 441 milyar TL katkı sağladıklarını vurgulayan Erün ‘‘Nakdî kredilerimizi yüzde 25 artışla 318,1 milyar liranın üzerine taşıdık. Müşteri mevduatı hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydetti. Pandeminin olumsuz etkilerinin küresel olarak devam ettiği yılın ilk yarısında ekonomimizin lokomotifi KOBİ’lerin yanında olmayı sürdürdük. Bu dönemde KOBİ’lere verdiğimiz nakdi ve gayri nakdi kredilerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lik artış sağladık” ifadelerini kullandı.

Vehbi Koç Ödülü Prof. Dr. Tekeli’nin Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek maksadıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verilen Vehbi Koç Ödülü bu yıl “sosyal bilimler ve şehircilik” üzerine yaptığı çalışmalar ile Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin oldu.

Vehbi Koç'un makam aracı alıcısını bekliyor! İtalya’da 1980 senesinde üretilerek Vehbi Koç’a makam aracı olarak hediye edilen Fiat 131 Süpermirafiori otomobil alıcısını bekliyor.