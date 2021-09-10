Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik amacıyla kurulan yeni serbest bölgenin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşması ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. İzmir’in Bergama ilçesine kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ne ilişkin sosyal medyadan değerlendirme yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel amaçlarının serbest bölgelerin ülke ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak olduğunu vurguladı. Serbest bölgelerde, vergi muafiyeti ve indirimi, orta ve uzun vadede gelecek planı yapabilme, izne tabi olmadan kâr transferi gibi birçok imkân bulunuyor. Türkiye’deki 18 serbest bölgede, 500’e yakını yabancı sermayeli olmak üzere 1.900 firma faaliyet gösteriyor. Bu serbest bölgelerde istihdam edilen kişi sayısı 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 7,19 artışla 79 bin 553 kişiye yükseldi. Ege Serbest Bölgesi 20 bin 428 kişiyle istihdamda birinci sırada yer alıyor. Bu bölgeyi, 11 bin 484 kişi ile Bursa Serbest Bölgesi, 10 bin 748 kişiyle Mersin Serbest Bölgesi takip ediyor. Türkiye genelindeki serbest bölgelerin toplam ticaret hacmi 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,22 artarak 22 milyar 58 milyon dolara yükseldi.

İhracatı uçuracak iş birliği TİM ve THY arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balık kapsamındaki Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında yüzde 10 ve yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak. Ayrıca ihracatçılara 6 bin tonluk ek kapasite daha ayrıldı