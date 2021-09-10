Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ocak-temmuz döneminde toplam konut satışları yüzde 22,7 azaldı. Ancak yabancılara yapılan konut satışı ise ilk yedi ayda artarak 25 bin 310 adet oldu. Türkiye’de yabancıya gayrimenkul hizmeti konusunda uzmanlaşan şirketler, şimdi satış rakamlarını daha da artırmak için hedef büyüttü. Bu şirketlerden biri olan Nevita’nın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal “Türkiye’de bugün yabancılara satılan gayrimenkulün ortalama değeri 150 bin dolar. Bunu çok daha yukarı seviyelere taşıyabilmek, ülkemize daha fazla döviz kazandırabilmek için lüks gayrimenkul alanında yeni bir yapılanma oluşturduk. ‘Nevita Luxe’ markamız ile hedefimiz Türkiye’de 1 milyon dolar ve üzeri değerde gayrimenkul satın alabilecek yabancı yatırımcıları ülkemize çekebilmek” dedi.

Çinceden Pencabi diline kadar 10 yabancı dilde hizmet verdiklerini anlatan Faruk Akbal “Ekibimizle günde 1.000 çağrıyı karşılayabiliyoruz. Bir yandan insan kaynağı anlamında kendimizi geliştirirken bir yandan da kıta ofislerine ağırlık veriyoruz. Pakistan’da ofisimizi açmıştık. Yıl bitmeden Dubai ofisimiz devreye girecek. Asya-Pasifik’te Çin, Avrupa’da İngiltere, Afrika’da Johannesburg veya Nairobi ofislerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Afrika’da çok ciddi potansiyel görüyoruz. 2022’den itibaren de kıtalar arası etkinlik organizasyonumuzu tam anlamıyla şekillendirmiş olacağız. Ülke olarak baktığımızda, Singapur, Hong Kong, Çin, Kazakistan, İran ve Azerbaycan, yabancı yatırımcı çekebilmek için en cazip pazarlar arasında... Milliyetçiliğin ve İslamofobi’nin her geçen güç güçlendiği dünyada, Türkiye, yabancılar için gerçek anlamda bir çekim merkezi olabilir” şeklinde konuştu. Nevita, yabancıya gayrimenkul satışıyla son 7 yılda Türkiye’ye 10 milyar TL karşılığı döviz kazandırdı.

Konuta yüksek faiz freni Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.