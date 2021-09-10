Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dört haftada gıda ve temizlik ürünlerinde yüzde 10-20 arası zamlar gözlendi. Ticaret Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan bu haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekipler, önce Ankara’daki marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu. Ardından denetimler yurt geneline yayılacak.

İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Ekipler; sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. İncelemeler sonucunda aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler oldu. Bunlar hakkında idari işlem uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli; fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulandığını hatırlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada da “Önceliğimiz insan sağlığı başta olmak üzere serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesinin sağlanmasıdır. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamaz; ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamazlar. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında spekülasyonlara ve kötü niyetli uygulamaların yapılmasına müsaade edilmeyecektir” denildi.

'Kırtasiye'de fahiş fiyatlar 'zincir'e takıldı 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde, öğrenci ve velilerin hazırlıkları da hızlandı. Kırtasiye alışverişinde artış yaşanırken, zincir marketlerden esnafa kadar bütün oyuncular sezona hazır. Zincir marketler birçok kırtasiye ürününü uygun fiyatla sunarak, sektörde yaşanabilecek fahiş fiyat artışlarının da önüne geçti.

Bakan Pekcan: Fahiş fiyata asla müsamaha yok Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enflasyonla mücadeleyi zedeleyen, tüketiciyi mağdur eden olağandışı tüm fiyat gerçekleştirmeleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini söyledi.