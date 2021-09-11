Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

Yenilenebilir enerji her geçen gün önemini artırırken, geçtiğimiz günlerde rüzgâr enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aşan Türkiye’de güneş enerjisi üretimi için de önemli bir gelişme yaşandı. Yerli güneş panelleri üreten CW Enerji ile güneşten elde edilen enerjinin kullanıma uygun hâle getirilerek tüketiciye sunulabilmesi amacıyla kullanılan invertör (güç çevirici) üreten Solarkol Enerji, güçlerini birleştirme kararı aldı. Bu iş birliğiyle invertör yerliliğinin yüzde 77, panel yerliliğinin ise yüzde 56 seviyesinde olması planlanırken, Almanya başta olmak üzere Afrika ülkelerinin de dâhil olduğu 57 ülkeye ihracat hedefleniyor. Türkiye’nin temiz enerji potansiyelini artırmayı amaçlayan iş birliği, Ankara’da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıda konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin küresel iklim değişikliği ile mücadele açısından bir gereklilik hâline geldiğine dikkat çekerek “Güneş panellerini neredeyse her yere kurulabilmek mümkün. Ev, fabrika, ticari işletme, otel, sanayi ve organize sanayi bölgeleri veya boş araziye kurulabiliyor” dedi.

5-7 YILDA AMORTİ EDECEK

Tipik bir evin elektrik ihtiyacının yaklaşık 10 kilovat kurulu güneş gücüyle karşılanabildiğini söyleyen Sarvan “Tek haneli konut için 1 kilovat kurulu güç 900-1.100 dolar seviyesinde maliyetle gerçekleştirilebiliyor” bilgisini paylaştı. Türkiye’de çok sayıda bankanın, çatısına güneş paneli kurmak isteyenlere yönelik destek paketleri bulunduğunu ifade eden Sarvan “Söz konusu yatırımın kendini amorti etmesi, kullanıcının kendi çatısına yatırım yapması şeklinde düşünüldüğünde, 5-7 yıl arasında gerçekleşiyor ve elektrik faturası öder gibi ödeniyor” açıklamasını yaptı.

ÜRETİM FAZLASI SATILABİLİYOR

Sarvan “Mahsuplaşma ile ilgili tüm ayrıntıların netleşmesine bağlı olarak, hâlihazırda evlerde ve villalarda üretilen fazla elektrik, dağıtım şirketi vasıtasıyla şebekeye satılabiliyor. ‘Off grid’ denilen şebekeden bağımsız paneller sayesinde ise öz tüketim için elektrik üretimi gerçekleştirilebiliyor” ifadelerini kullandı. Sarvan, panellerin ömrünün 25 yıl olduğunu da sözlerine ekledi.

PARA TÜRKİYE’DE KALACAK

Yerli ve millî invertör için 2,5 yıl AR-GE çalışması yaptıklarını ifade eden Solarkol Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal Boztunalı ise bu üretimle milyonlarca doların Türkiye’de kalacağını söyledi. Boztunalı “Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olan ilk yerli güneş invertörü ve diğer ürünlerimizle sektörde önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.