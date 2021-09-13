Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut bir kripto para birimi blokzincirine bağlı token’lara her geçen gün yenileri eklenirken, son olarak, dar gelirli kadınlara finansman sağlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) da kaynak temini amacıyla MicroCreditToken çıkaracağını duyurdu. TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, bugüne kadar 64 ilde 200 bine yakın dar gelirli kadına, 1 milyar 170 milyon liralık mikrokrediyi teminat ve kefalet olmadan verdiklerini belirterek, gösterilen çok büyük çabaya rağmen finansman eksikliğinden dolayı mikrokredi arayışındaki kişilerin ihtiyaçlarının tam karşılanamadığını ifade etti.

Akgül, finansman sorunu karşısında küresel mikrofinans sistemine ve sosyal girişimciliğe yeni bir ivme kazandırarak fon kaynağı oluşturma ihtiyacı duyduklarını, tam da bu noktada bir kripto para çıkarmayı düşündüklerini ve MicroCreditToken fikrini ortaya attıklarını söyledi. MicroCreditToken’ın, Ethereum blokzincirine ait ve en yaygın standart olarak bilinen ERC-20 protokolüne dayalı olacağını aktaran Akgül, MicroCreditToken için yurt içi ve yurt dışı sektör lideri merkezî kripto borsalarla önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak “Üç yılı aşkın süredir devam eden projemiz için son aşamadayız. Türkiye’nin ilk ve tek yurt dışı merkezî borsalarda listelenmiş kripto para birimi olacağız” diye konuştu.

GİRİŞİMCİ SAYISINI ARTIRACAK

Akgül, MicroCreditToken’ın, dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak şekilde, mikrokredi finansman problemini çözecek bir kripto para olduğunu söyledi. MicroCreditToken’ın, sermaye desteği bulamayan dar gelirli kadınlara mikrokredi desteği sağlamak amacıyla 2 milyar adet üretildiğini aktaran Akgül, şöyle konuştu: Bu yıl içinde satışa sunmayı planladığımız MicroCreditToken ile dünya genelinde mikrokrediye ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyar dar gelirli kadına finansal destek sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece dünya genelinde yoksulluğun, sosyal girişimcilik ve mikrofinans vasıtasıyla ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. MicroCreditToken’ın popülaritesi kayıtlı mikro girişimci sayısını artıracaktır ve MicroCreditToken ağı içindeki iş birliğinin kapsamı da böylece artacaktır.

140 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

Aziz Akgül, dünya genelinde yaklaşık 7 bin mikrofinans kuruluşu bulunduğunu, bu kurumların geçen yıl toplam 140 milyon kişiye yaklaşık 160 milyar dolarlık mikrokredi dağıttığını bildirdi. 2030’da mikrofinans pazar büyüklüğünün 500 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Akgül “Hem Türkiye’de hem de dünyada yeterli sayıda dar gelirli kadına ulaşarak mikrokredi verebilmek için gerekli finansman kaynağı MicroCreditToken sayesinde sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Girişimci kadınlara 250 bin lira destek Hepsiburada ve Şekerbank, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında iş birliğine gitti.