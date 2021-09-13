Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genişleyen OSB’de tekstil, gıda, inşaat, mermer ve mobilya gibi alanlarda üretilen ürünler 95 ülkeye ihraç ediliyor. Yer tahsisi talebinde bulunan 18 girişimci farklı sektörlerde yatırım yapmak için bekliyor. Tüm fabrikaların faaliyete girmesiyle OSB’deki fabrika ve tesislerde istihdam sayısı 11 binden 17 bine yükselecek. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, OSB’de 435 tahsisli fabrikanın bulunduğunu, hâlihazırda 253 fabrikanın çalıştığını ifade ederek “İnşaatı süren, proje aşamasında olan fabrikaların tamamı 2022 yılı sonu itibarıyla tamamlanacak. Son 9 ay içerisinde 1 milyar 917 milyon lira yatırım taahhüdü aldık. 43 firmaya tahsis yaptık. Diyarbakır’ın bugün tek gündemi var; yatırım, istihdam, üretim, ihracat. OSB’de çarklar 24 saat çalışıyor. Son 26 yılın en yüksek enerji rakamlarını son 6 ayda yakaladık” dedi.

Yabancı yatırımcı Türk şirketleri radarına aldı Applied Value Group Kurucusu ve İdari Başkanı Bruce Grant, Türkiye’de Kenmak, Medrics ve Sourcing Value firmalarına yatırım yaptıklarını belirterek “Türkiye eşsiz ve güçlü bir potansiyele sahip. Gelecekte Türkiye için daha büyük bir ekip ve daha fazla yatırım yapacağız. İsveçli bir firma ile siber güvenlik yatırımlarımız olacak” dedi

İnadına yatırım Türkiye’de OSB olmayan il kalmadı. 2002 yılında 140 olan OSB sayısı bugün 353’e yükseldi. O dönemde 14 bin olan fabrika sayısı bugün 67 bini geçerken, istihdam sayısı ise 400 bin kişiden 2 milyon 170 bini gördü.