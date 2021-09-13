Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitimli ve nitelikli teknik personel sıkıntısının yaşandığı oto servislerinde, önümüzdeki yıllarda bu problemin derinleşeceği konusunda uyarılarda bulunan TOSEF Başkanı ve RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, elektrikli araçların gerçek anlamda hayatın ayrılmaz bir parçası hâline geldiğinde, dönüşüme ayak uydurmayan servislerin ve sektör çalışanlarının büyük kayıplarla karşılaşacağına dikkat çekti.

Ünaldı "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde oto servislerinin elektrikli araçlar konusunda uzmanlaşması, gerekli eğitim ve ekipmanları edinmesi gerekiyor. Örneğin egzoz sistemleri elektrikli araçlarla birlikte yok olduğu zaman, egzoz ustalarının işsiz kalması kaçınılmaz olacak. Bakım aralıklarının dizel ve benzin yakıtlı araçlara göre daha uzun olması da üstünde durulması gereken bir diğer nokta. Zamanla egzoz, motor, mekanik ustaları kendilerini yeni nesil elektrikli araçlara uygun şekilde eğitim almazsa, elektrikli araçlar konusunda ihtisas sahibi olan çalışanlar ve servisler ön plana çıkacak. Bu araçların bakım aralıklarının uzun olması ise bir diğer problemi beraberinde getiriyor. Yine de elektronik arızalar, fren sistemi ve yürüyen aksam servis işlemi görmeye devam edecek” dedi.

Otomotivde ihracat 2 milyar dolar oldu Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, nisan ayından bu yana baz etkisi ile gösterdiği çift haneli artışa temmuzda ara verdi.