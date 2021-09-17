Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK, Ağustos ayı konut verilerini açıkladı. Buna göre Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 düşüş yaşanan konut satışları sonrası, kiralık evlere talep arttı. Kiralık ev bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği bu günlerde, kira fiyatları rekor seviyelere çıktı.

KİRALIK EV FİYATLARI YÜZDE 100 ARTTI

Türkiye genelinde 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 olarak gerçekleşen konut satışlarında yılın son çeyreğinde de önemli bir artış beklenmiyor. Yeni konut üretiminin azalması ile birlikte artan konut ihtiyacı kiralık evlere olan ilgide arttırdı. Talebin artması sebebiyle artışa geçen kiralık ev fiyatları 3 ay içerisinde yüzde 100’e varan oranlarda değişim gösterdi. Konut kredi faizlerindeki yüksek oranların konut satışlarının düşmesine doğrudan etki ettiği gayrimenkul sektöründe yeni formül ise satılamayan konutların inşaat firmaları tarafından kiralanması veya düşük taksitlerle kira öder gibi bir ödeme sisteminin geliştirilmesi olarak planlanıyor.

"KONUT FİYATLARI YILSONU ÇEYREĞİNDE ARTACAK"

Artan konut kiraları ve konut satışlarında yaşanan gerileme hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Yılın ilk 8 ayı maalesef gayrimenkul sektörü için oldukça değişken bir dönem oldu. Konut satışlarındaki azalmanın en önemli faktörü şüphesiz konut kredi faizlerindeki oranların alıcılar için henüz beklenen seviyelere inmemesidir. TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksinde artış oranı yüzde 56.42 seviyesine yükseldi. İşçilik endeksi de yıllık bazda yüzde 21,18 arttı. Bu durumda konut fiyatlarının yılın son çeyreğinde artması kaçınılmaz” dedi.

FİYATLARIN DÜŞMESİ İÇİN GEREKLİ 3 ADIM

Gayrimenkul sektöründe yaşanan olumsuz gelişmelerin ortadan kalkması ve yılın son çeyreğinde ekonomik olarak toparlanma için atılması gereken adımları sıralayan Özkan Aydemir, özellikle acil olarak atılması gereken üç adım olarak; kredi oranlarının düşürülmesi, tapu harç bedellerinde indirime gidilmesi ve ilk kez ev alacak vatandaşlara teşviklerin arttırılması olduğunu söyledi.

Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Konut üretimi yapan firmaların son yıllarda üretim sayılarını azaltması sebebiyle artan konut ihtiyacına cevap verecek kadar üretim yapılmadığı için mevcut konutların değerlerinde ciddi artışlar yaşandı. Konut üretiminin yeniden canlanması ve kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce tamamlanması ile birlikte yeni konutların piyasaya arzı halinde kiralarda bir düşüş yaşanabilir"

Konuta faiz freni Geçtiğimiz yıl düşük faizli konut kampanyası ile rekor kıran gayrimenkul sektöründe satışlar yüksek faiz ve artan inşaat maliyetleri ile son üç aydır geriliyor. Satışlar haziran ve temmuz ayının ardından ağustos ayında yıllık bazda yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu

Konut fiyatları arttı, satışlar azaldı Konut bedellerinin artış göstermesiyle birlikte, azalış gösteren satış fiyatları bu ay da bi önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 17 düştü.

Sadece kiralık amaçlı konut üretilecek Özellikle büyükşehirlerde artan fiyatlara çözüm olarak “sadece kiralama amacıyla” konut üretilecek. Burada faaliyet gösterecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilecek. Kira gelirlerinden alınan vergilerde de indirime gidilecek. Böylece arz karşılanacak, fiyatlar dizginlenecek.