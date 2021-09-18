Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Kararı’yla yapılan düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin Ticaret Bakanlığına 2 binden fazla şikâyet dilekçesi ulaştı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Şikâyet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir” denildi.

Açıklamada, şikâyet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır kilometre araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hâle getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Bakan Muş’un talimatıyla Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi: Müfettişlerce denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler, sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir.

ÖTV indirimine full paketli engel Bazı fırsatçı bayiler ellerindeki ÖTV indirimli otomobilleri galericilere eski fiyattan satıyor. Vatandaşa bu indirimli otomobiller verilmiyor. Araç isteyene “tam donanımlı” paket teklif ediliyor. Onun fiyatı ise “ÖTV indirimsiz” hâlinin bile üzerine çıkıyor.

ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araba piyasasını etkilemedi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yayımlanan sıfır binek otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin ardından sıfır otomobillerde düşüşler yaşanırken, bu düşüş ikinci el araçlara yansımadı.