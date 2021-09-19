Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TUSAŞ tarafından geliştirilen ürünlerin sergileneceği TEKNOFEST’te aynı zamanda HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve GÖKBEY, uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan HÜRKUŞ, bu kez de geçtiğimiz aylarda ilk kez tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) ile katılımcıların nefeslerini kesecek. TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı ilk kez TEKNOFEST’e özel uçuş gösterisi sergileyecek. TEKNOFEST kapsamında TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkânı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinlikler de yer alacak. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil “Millî Teknoloji Hamlesi’nin en güzel gelişmelerinden biri olan Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için bu yıl da birbirinden değerli etkinlikler hazırladık. Bu vesile ile gençlere olan çağrımı yineliyorum ve onlara mühendis olmalarını tavsiye ediyorum. Ülkemizin tam bağımsız savunma sanayii onların omuzlarında yükselecek” dedi.

TUSAŞ, ayrıca festivalde yetenek programları, işe alım süreçleri ve kariyerle ilgili soruları bire bir cevaplayacak. Firma ayrıca, genç katılımcılar arasında etkileşimi artıracak olan “Pilot Sensin” ve “Odaklan ve Havalan” adında keyifli aktivitelerin de yer alacağı sürpriz etkinlikler gerçekleştirecek.

TEKNOFEST'e katılım için online başvurular başladı Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21- 26 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST'te yarışacak! İnsansız yangın söndürme aracı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasına katılan Vefa Havacılık Takımının yaptığı insansız yangın söndürme hava aracı, denemeleri başarıyla geçti.

TEKNOFEST’i ihraç edeceğiz Dört yıldır düzenlenen TEKNOFEST, dünyanın da yakın ilgisiyle karşılaştı. Robotik, yapay zeka, bilim-teknik gibi alanlarda yarışmalara sahne olan ve katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerin temelinin atıldığı TEKNOFEST’e birçok ülke talip oldu.