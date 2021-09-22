Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Bakanlığı bu sebeple Gazprom başta olmak üzere tedarikçi şirketlerle görüşmelere başladı. Önümüzdeki yıl üretimdeki artış beklentilerine paralel olarak 60 milyar metreküplük ithalat planlanıyor. Yılın ilk 8 ayında 20 milyar metreküp ithalat yapıldı. Pandemi döneminde aynı sürede 8 milyar metreküp ithalat gerçekleşmişti. Artan talep dünyada gaz fiyatlarını da yükseltiyor. Öyle ki İngiltere’de doğalgaz dağıtım şirketi, beklentinin çok üzerinde artan doğalgaz fiyatına rağmen, ülke içinde tüketiciye taahhüdü sebebiyle maliyeti fiyata yansıtamadığı için iflas tehlikesine düştü. Avrupa’da birçok ülkede aynı durumun yaşandığı belirtiliyor. İthalat fiyatları resmi olarak açıklanmadığı için uluslararası anlaşmalara göre fiyat belirleniyor. Öte yandan Türkiye’de doğalgazın vadeli ticaretime imkân sağlayacak piyasa 1 Ekim’de açılıyor. Vadeli Doğal Gaz Piyasası’nda katılımcılar; takip eden aylar, çeyrekler ve yıllar için maliyetlerini ve satışlarını önceden netleştirerek fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskleri azaltabilecek.

Elektrik faturasını doğalgaz kabarttı! Türkiye’nin elektrik üretiminde kuraklık nedeniyle doğalgazın payının arttığını kaydeden ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler “Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz” dedi.

Doğalgaz fiyatlarına zam BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerine yüzde 12, sanayi grubuna yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine yüzde 20,2 zam yapıldı.