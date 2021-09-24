Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Dış yatırıma dair politikaların paylaşıldığı toplantıda konuşan Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic “Karadağ ve Türkiye’nin karşılıklı ticaret hacminde 2022 sonuna kadar 250 milyon dolarlık ortak hedefi var. Bu kapsamda Türk yatırımcıları ülkedeki fırsatlardan faydalanmaya davet ediyorum. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 122 milyon avro oldu.

Türkiye’yi önemli bir ekonomik ortak olarak görüyor, Türk şirketlerine ve yatırımlarına açık olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye’den gelenler, Karadağ vizesine tabi değil. Ülkede şirket kurmak da çok basit. 4 gün içinde 1 avro karşılığında şirket kurulabiliyor. Karadağ, Avrupa’nın en düşük kurumsal vergi oranlarından birine sahip, bu da yabancı şirketler için büyük teşvik. Karadağ’a yatırım, Güney Avrupa’ya açılan bir pencere. Ülkemiz, 800 milyon kişilik bir piyasaya açılıyor. Türklerin bugün 3.600 şirketi var, bunların 400 kadarı aktif. Tamamı aktif olursa iki ülke arasındaki hedeflerin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Yurt dışında yatırım, şirket kurma imkânları konusunda hizmet veren Leo Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çimen de “Karadağ’ın nitelikli iş gücü varlığı, uygun vergilendirme sistemi, yabancı yatırımlara uygun mevzuatı, coğrafi konumu ve uluslararası sözleşmelerle global ticaret ağına dahil olması, yatırımcılar için önemli. Özellikle turizm, enerji, mobilya, bilişim ve metal gibi kilit sektörler Türk iş dünyası için cazip” diye konuştu.

Girişimciler Diyarbakır’a yatırım için sırada Devletin uyguladığı teşvik, tesis edilen huzur ve genç nüfus oranının yüksek olması dolayısıyla, salgına rağmen son dönemde yatırım için talebin arttığı Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 4. etap dolunca 5. etap için çalışma başlatıldı.

Yabancı yatırımcı Türk şirketleri radarına aldı Applied Value Group Kurucusu ve İdari Başkanı Bruce Grant, Türkiye’de Kenmak, Medrics ve Sourcing Value firmalarına yatırım yaptıklarını belirterek “Türkiye eşsiz ve güçlü bir potansiyele sahip. Gelecekte Türkiye için daha büyük bir ekip ve daha fazla yatırım yapacağız. İsveçli bir firma ile siber güvenlik yatırımlarımız olacak” dedi