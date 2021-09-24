Türkiye Gazetesi

Çin’den kripto para birimiyle ilgili açıklama geldi. Çin'in merkez bankası olan Halk Bankası (PBOC) web sitesinde, Bitcoin ve Tether dahil tüm kripto para birimlerinin para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini söyledi.

BORSADAN YASAKLANDI

Çin Halk Bankası, kripto para birimlerinin piyasalarda geleneksel para birimleri olarak dolaşmaması gerektiğini söyledi. Denizaşırı borsaların internet üzerinden Çin'de yatırımcılara hizmet vermelerinin yasaklandığını da belirtti.

İNCELEMEYE ALINDI

PBOC ayrıca finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasını da yasakladığını açıkladı. Merkez bankasının yanı sıra bankacılık, menkul kıymetler ve döviz düzenleyicileri de dahil olmak üzere on Çin devlet kurumu, ortak bir açıklamada, kripto para birimlerinin spekülatif ticaretine "Yüksek basınçlı" baskıyı sürdürmek için yakın çalışacaklarını belirtti.

YÜZDE 6 ORANINDA DÜŞTÜ

Açıklama sonrası ise Bitcoin, yüzde 6 civarında düşerek 42 bin 100 seviyelerine geriledi. Ülkenin ekonomik planlama ajansı ayrıca Çin'in kripto madenciliğini ortadan kaldırmasının acil bir görev olduğunu ve karbon hedeflerine ulaşmak için önemli olduğunu söyledi.

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