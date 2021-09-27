Türkiye Gazetesi

Vatandaşa “Kendi denetiminizi kendiniz yapın” tavsiyesinde bulunan Palandöken, şöyle konuştu: Vatandaşın ödediği para aynı ama dolabına giren ürün eksik. Denetimler bu konuda da yapılmalı. Gıda ürünlerinin gramajları tüketicinin görebileceği şekilde yazılmalı. Tüketici de birim fiyata bakmalı. 150 gramlık bir paketse, bir gün sonra bakıyorsunuz 135 gram olmuş. Kilogram fiyatı artmış. Vatandaş kilogram fiyatına baksın. Yasal bir düzenlemeyle de gramaj standardı getirilsin.

Gramaj hilesi yapana ağır ceza Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, gramaj hilesi ‘aldatıcı ticari uygulamalar’ kapsamına alındı.