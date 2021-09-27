Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 175,3 milyon liralık Şartlı Eğitim, Şartlı Sağlık ve Çoklu Doğum Yardımı Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz” dedi.

“175,3 MİLYON TL ÖDEME YAPIYORUZ”

Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek verildiğini belirterek, “Şartlı Sağlık Yardımımız ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Ayrıca çoklu doğum (ikiz, üçüz vb.) sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerimize de nakdi destek veriyoruz. Bu kapsamda Eylül ayında bu sosyal yardım programlarımız ile 175,3 milyon TL ödeme yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

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