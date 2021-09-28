Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Pandemide iyice çığırından çıkan arz-talep şokları şimdi de enerjide kendini gösteriyor. Artan elektrik talebi, petrol, kömür ve gaz fiyatlarındaki anormal yükselişler, emisyonları azaltmaya yönelik ülke hedefleri; elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik baskıları da beraberinde getiriyor. Çin’de kendini gösteren bu krizin dünyaya yayılmasından endişe ediliyor. 23 eyaletin neredeyse yarısı, Pekin tarafından belirlenen enerji tüketimi hedeflerini aştı.

FABRİKALAR KAPATILDI

Birçok fabrikaya “aşırı elektrik tüketiyorsun” denilerek, faaliyetlerini durdurmaları veya tamamen kapatmaları emredildi. Bu durumdan Çin ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturan Jiangsu, Zhejiang ve Guangdong’da da etkilendi. Şanghay yakınlarındaki Jiangsu eyaletinde çelik fabrikaları kapandı. Bazı şehirler sokak ışıklarını söndürdü. Ülkenin kuzeyindeki Liaoning’de 14 şehir, acil elektrik kesintilerine başladı. Zhejiang’da yaklaşık 160 enerji yoğun şirket kepenk indirdi.

Arabalardan soda kutularına kadar her şeyde kullanılan metalin üreticisi Yunnan Aluminium üretimi kıstı. Şok, gıda sektöründe de hissediliyor. Mahsulleri yemeklik yağlar ve hayvan yemi olarak işleyen soya fasulyesi üreticilerine de faaliyetlerini durdurma talimatı verildi. Apple ve Tesla’nın tedarikçilerinin de bazı tesislerinde üretimi durdurduğu haberleri geliyor. Bazı küçük şirketler de borsaya, faaliyetlerini durdurdukları veya durdurma emri aldıklarını bildirmeye başladı.

Çin’in, küresel enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle önümüzdeki kış boyunca ciddi bir kömür ve gaz sıkıntısı riski altında olduğu bildiriliyor. Tekstilden elektroniğe kadar her şeyi etkileyen bu sürecin; tedarik zincirlerini tıkamasından, fiyatların daha da artmasına sebep olmasından ve birçok küresel şirketin kârını vurmasından endişe ediliyor. Uzmanlara göre kriz tahmin edilenden büyük ve bütün dünyada da kıtlığa yol açacak türden!.. Nomura analistleri “Enerji kısıtlamaları dalgalanarak küresel piyasaları etkileyecek. Çok yakında küresel pazarlar tekstilden, oyuncaklara ve makine parçalarına kadar arz sıkıntısı hissedecek. Çin bu çeyrekte küçülecek” dedi.

Çimento krizini enerji indirimi çözer İnşaat sektöründe ‘pahalı çimento’ krizi sürerken, fiyatlardaki artışlar son dönemde iş durdurma eylemlerine yol açtı. Müteahhitlerden ise indirim için yeni bir öneri geldi. Çimentodaki artışların enerji girdilerinden kaynaklandığını söyleyen Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, “Enerji maliyetleri düşerse, çimento fiyatları da düşer” dedi.

Güneş enerjisinde yerli üretim dönemi Yerli güneş paneli üreten CW Enerji ile güneşten elde edilen enerjinin kullanıma uygun hâle getirilmesini sağlayan invertör üreten Solarkol Enerji, güçlerini birleştirdi. İş birliğiyle invertör yerliliğinin yüzde 77, panel yerliliğinin ise yüzde 56 seviyesinde olması, 57 ülkeye de ihracat yapılması hedefleniyor.