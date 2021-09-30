Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye genelinde kira fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. İstanbul’da yıllık kira artış oranı yüzde 100’ü geçti. Satılık konutların fiyat değişimi ise ortalama yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti. Emlakçılar, kiralık ev bulmada yaşanan sıkıntının iki ana sebebinin “yeterince yeni konut üretilmemesi” ve “üniversitelerin pandemi sonrası fiziki eğitime geçmesi” olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte artan boşanmalar ve Körfez ülkelerinden gelen yabancıların “yüksekten kiralamaları” da artışta etkili oluyor.

BAĞDAT CADDESİ'NDE FİYATLAR 20 BİN TL SEVİYESİNDE

Son dönemde TL’deki değer kayıplarıyla alım gücü artan yabancının kiralık fiyatlarını etkilediğini ifade eden gayrimenkul danışmanı Erkan Zing, Bağdat Caddesi’nde kiralık fiyatlarının 20 bin TL seviyesine çıktığını söyledi. Lüks konutlardaki kira değişimlerini değerlendiren Zing, yeni ev olmamasının fiyatlardaki artışta önemli faktör olduğuna işaret ederek şu an kiralık piyasasındaki işlerin ‘kim kime ne tutturursa’ mantığıyla yürüdüğünü söyledi.

Zengin muhitlerde kiralar uçtu. İstanbul Caddebostan’da 35 bin liraya deniz gören 3+1 daire var.

KİRA VERMEK YERİNE EV ALIYORLAR

Bu dönemde mülk sahiplerinin bile emlakçılık yaptığını iddia eden Zing “Hizmet bedeli dahi istiyorlar. İnsanlar mecburen ‘Tamam’ diyor. Bu aydan sonra kiralık eve olan yüksek talep biter, çoğu kimse yerini bulur, kiralarda yüzde 15-20 gibi düşüş ekimde başlar. Lüks semtlerde deniz manzaralı 1+1’ler 6 bin TL, 2+1’ler 19 bin TL, 3+1’ler 25-35 bin TL fiyata kiralanabiliyor. Zengin kiracılar da artık alıma yöneliyor. Kimse o kadar yüksek kira ödeyip de ev sahibinin boyunduruğu altına girmek istemiyor. Kira vereceğine artık ev alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kiracılara fahiş kira baskısı: Ya yüzde 60 arttır, ya da evimden çık Fahiş kira fiyatlarının emlakçıları da mağdur ettiğini söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, evlerini fahiş fiyatlara kira veren ev sahiplerinin emlakçı gibi komisyon aldıklarını iddia etti.

Kiralık arayanlara makul fiyat tuzağı Uygun fiyatlı ev arayışında olan vatandaşlar siber dolandırıcıların hedefi oluyor. Sahtekârlar, artan kiraları fırsat bilip gerçekte olmayan evi makul fiyatla ilana koyuyor. Birkaç kişiden kapora toplayıp kayıplara karışıyor

Kiralık evler el yakıyor! Konut satışlarının düşmesiyle birlikte kira ücretleri yüksek seviyelere çıktı.