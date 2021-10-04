Türkiye Gazetesi

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına 4 Ekim’den itibaren zam yapıldığını açıkladı.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi. Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.

Sigara paketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı Deneme üretimleri başta olmak üzere her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya şirket-firma unvan kısaltması yazılması zorunluluğu getirildi.

Daha az içiyorlar ama... Kadınlar sigarayı erkeklere göre daha zor bırakıyor Fransa'da yapılan bir araştırmada kadınların, erkeklere oranla daha az sigara içmesine rağmen bırakırken daha fazla zorlandıkları belirtildi.

Ölüm uykusunda yakaladı! İçtiği sigara canından etti Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde sigara içen bir kişi, uykuya dalınca yangın çıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.