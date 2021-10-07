Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemi döneminde mobilyaya olan talep, mobilya üretiminde kullanılan makinelerin de satışını artırdı. Türkiye’de yılda 300 milyon dolar değerinde mobilya makinesi üretilirken, bunun 110 milyon dolarlık kısmı ihraç ediliyor. Sektörde yerli üretimin payı artarken 2020’de 42 milyon dolarlık ‘sıfır’ ve ‘ikinci el’ makine ithalatı gerçekleşti. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, yerli makinede ihracat birim değerinin 8-8,5 dolar olduğunu, ithal makinelerde birim değerin ise 12 dolar seviyesinde olduğuna işaret etti.

AVRUPA’DAN YÜZDE 30 UCUZUZ

Yerli üretim makinelerin Avrupa’yla aynı kalitede olmasına karşın fiyatlarının yüzde 30 daha düşük olduğunu vurgulayan Arif Onur Kaçak “Bizim en büyük sıkıntımız ikinci el makine ithalatı... Bakanlık, 29 Haziran’a kadar buna yatırım teşvik belgesi dahi uyguluyordu. Makine sektörünün baskısıyla ağaç işleme makine sektöründe 17 üründen 10’u listeden çıktı. İkinci el olmasına rağmen yedi ürüne hâlâ teşvik veriliyor” dedi. Artık ikinci el makine ithalatının tamamen durdurulması gerektiğini kaydeden Kaçak, ikinci elin tercih edilmesinin sebebinin ‘marka’ algısı olduğunu savundu. Avrupalı firmaların gözden çıkardığı, hurdaya ayrılan 10 yaşındaki makinelerin, değerinin üç katına Türkiye’de satıldığını anlatan Kaçak “Markası var diye alıyorlar, insanlar buna aldanıyor” diye konuştu.

Yeşil Mutabakat’a uygun üretim yapacak makineler konusunda sektörün hazır olduğunu ifade eden Arif Onur Kaçak “Bazı firmalarımız ürüne özel makine üretiyor. Çevreci dönüşümde biz de varız” dedi.

200 BİN AVROLUK MAKİNE ASGARİ ÜCRETE EMANET!

Ağaç işleme sektöründe bir diğer sıkıntının da makine kullanan operatörlerden kaynaklandığını vurgulayan Kaçak “Adam 100-200 bin avro para veriyor, başında asgari ücretli bir kişi var. Bu makinelerin hepsi uzaktan erişilebilir, internete bağlı ve birtakım arızalar uzaktan çözülebilirken başındaki adam onu internete bile bağlayamıyor” diyerek sektördeki insan kaynağının makine teknolojisindeki gelişmenin gerisinde kaldığı eleştirisini yaptı. Kaçak, kalifiye eleman için meslek okullarına makine-ekipman desteği verdiklerini söyledi.

Mobilyacı 100 bin kişi arıyor MOSFED Başkanı Ahmet Güleç “Sektörümüzün marangoz, döşemeci ve boyacı, kısacası emek yoğun elemana ihtiyacı var. Üretim talebine yetişemiyoruz. Gençler masabaşı çalışmayı tercih ediyor. ‘Mavi yaka’nın imajını yükseltmemiz gerekiyor” dedi.

Ege’de çöpten elektrik, Senegal’de mobilya Mobilya markasıyla tanınan ancak son yıllarda enerji ve inşaat alanlarına milyonlarca yatırım yapan Doğanlar Holding, ‘sıfır atık’ projesinin tam karşılığı olan ‘çöpten elektrik’ üretme işinde hızla büyüdü. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan; 18 tesise ulaştıklarını, Türkiye’nin en büyük çöpten elektrik üreten tesisini İzmir’de açacaklarını söyledi.