Altın yükseldi, son günlere oranla oranla büyük artış var. Altındaki bu yükseliş ABD'deki Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükselmesi sonucu oldu. Peki altının gramı kaç para? İşte 13 Ekim altın fiyatlarında son durum... İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI
ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, ağustosta olduğu gibi yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından da altının ons fiyatı önce aşağı doğru hareket ederken, sonrasında yönünü yukarı çevirdi.
Altın fiyatları yükseldi TCMB'nin politik faiz oranını düşürdüğünü açıklamasının ardından, 24 ayar altının fiyatı yükselerek 499,13 lira oldu.
Altın fiyatları el yakıyor! Çeyreğin imitasyonu bile 50 TL Altın fiyatlarının yüksek olması ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte imitasyon altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonunun bile 50 lira olduğu piyasada vatandaşlar, 40 bin liralık alışverişlerini bin liraya mal edebiliyorlar.