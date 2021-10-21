Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) yılın ilk dokuz ayına ilişkin üretim, satış ve ihracat verilerini açıkladı. Buna göre 6 ana ürün grubunda iç satışlar dokuz ayda adet bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ihracat ise yüzde 28 artarken, eylülde ihracat artışı yüzde 5 ile sınırlı kaldı. Ocak-eylül döneminde yüzde 26 olan üretim artışı da eylülde yüzde 1’de kaldı. Dokuz aylık dönemde iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarını yüzde 23 artıran TÜRKBESD üyesi firmaların satış adedi 25,7 milyon oldu.

Ham madde ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen üretim ve ihracatın arttığına işaret eden TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, ham madde fiyat artışlarının sonucunda yükselen maliyetlerden beyaz eşya sektörünün de etkilendiğini vurguladı. Vergi oranlarında indirim beklediklerini ifade eden Dinçer, enerji verimliliği sağlayan ürünlerin de desteklenebileceğini kaydetti.

REKABET OLUMSUZ ETKİLENMESİN

“Eylül ayı itibarı ile iç pazarda yüksek baz etkisini hissetmeye başladık” diyen Dinçer, "Artan girdi ve ham madde fiyatlarının uluslararası rekabet gücümüzü olumsuz etkilememesi adına ham madde ithalatında uygulanan ek vergilerde düzenlemeye gidilmesi üreticileri rahatlatacaktır. Maliyet artışını dengeleyerek başta ana ihracat pazarımız Avrupa olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz bütün pazarlarda ivmeyi korumaya odaklanacağız" dedi.

Dinçer, "AB’nin çevre regülasyonlarına uyumlu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Enerji etiketi ve eko-tasarım gereksinimlerini AB ile eş seviyede gerçekleştiriyoruz. AB ticari ilişkilerini geliştirdiği ülkelere Paris Anlaşması’na uyumu bir şart olarak getiriyor. Paris Anlaşması’nın TBMM’de onaylanmasından dolayı müteşekkiriz Paris Anlaşması uzun vadede eğer ödevlerimizi yaparsak kazanımlar sağlayacak. Sektörümüze ihracat açısından gelecekte getireceği faydaları önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇİP KRİZİ BİR YIL DAHA SÜRECEK

Ham madde arz noktalarına uzaklık sebebiyle lojistik maliyetlerinin arttığını; çip maliyeti, elektrik fiyatı, doğalgaz fiyatı, petrol fiyatı, çelik fiyatı gibi bir çok alanda fiyat artışları söz konusu olduğunu anlatan Dinçer, çip krizinin bir dönem daha devam edeceğini kaydetti. Dinçer “Çip krizi mevcut süreçte hayatımızın bir gerçeği, bütün bilgiler doğrultusunda 2022’nin son çeyreğine kadar bu durumun içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜMRÜK VERGİLERİ BİR SÜRE KALKMALI

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, beyaz eşyanın ana girdisi olan yassı çelik tedariki için şu öneride bulundu: Çin ve Rusya çelik ürünlerinde ihracatı azaltacak girişimlerde bulunarak ulusal sanayilerinin bu kritik ham maddeden faydalanmasını sağlıyor. Bizim de birkaç çelik ürününde geçici bir süre gümrük vergilerinin kaldırılması yönünde talebimiz bulunuyor. Böylece maliyet yükünün bir miktar azaltılması ve ihracatta rekabetçiliğimizin zarar görmemesi mümkün olabilecek.

YEŞİL VERGİ SİSTEMİ ÖNERİSİ

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı, AB’nin ‘sınırda karbon düzenlemesi’ne en çok Türkiye’nin maruz kalacağını belirterek, “Özellikle AB ile uyumlu bir Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) hayata geçirilerek sınırda karbon düzenlemesinden muafiyet elde edilmesi ve ETS gelirlerinin ilgili sektörlerin yeşil dönüşüm projelerine aktarılmasını önemli görüyoruz” dedi.

Türkiye’de de yeşil vergi sisteminin kurulmasına ihtiyaç duyduğunu belirten Özkadı “Yeşil dönüşüm alanlarında çalışmalar yürüten personelin gelir vergisinden muafiyetinin sağlanması gibi düzenlemelerin dönüşüm sürecine pozitif yansımaları olacağına inanıyorum. Bu alanda yapılan çalışmalar, istihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılarak yeşil vergilere yönelmenin istihdam artışına katkı sağlayacağını gösteriyor” diye konuştu.

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