Türkiye Gazetesi

ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, elektrikli araç filosunu büyütmek için atağa kalktı. Şirketten yapılan açıklamada, tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisinin hızla arttığı belirtildi. Hertz'in Kuzey Amerika'daki en büyük elektrikli araç kiralama hizmetini sunmak için önemli bir yatırım yaptığına işaret edilen açıklamada, 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla siparişi verildiği kaydedildi.

MÜŞTERİLER TESLA MODEL 3 KİRALAYABİLECEK

Müşterilerin kasım ayı itibarıyla ABD'deki büyük pazarlarda ve Avrupa'daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 kiralayabilecekleri aktarıldı. Şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağı belirtilirken Tesla Model 3 kiralayan müşterilerin ABD ve Avrupa genelinde 3 bin Tesla şarj istasyonuna erişebileceği ifade edildi.



Musk, Tesla'nın merkezini California'dan Texas'a taşıyor Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın şirket merkezi California'dan Texas'a taşınıyor.



Çip krizi Tesla'nın Çin'deki üretimini durdurdu ABD menşeili Tesla, geçtiğimiz ay Çin'in önemli pazarlarından olan Şanghay’daki fabrikasında operasyonlarını küresel çip krizi sebebi ile geçici olarak durdurduğunu açıkladı.