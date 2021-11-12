Türkiye Gazetesi

Glassnode ve Findstrat Digital Asset Research tarafından ortak hazırlanan rapora göre, uzun süredir ellerinde Bitcoin tutan yatırımcılar, Mayıs ayından bu yana ilk kez net pozisyonlarında değişikliğe giderek ellerinde ki Bitcoin’leri satmaya başladılar.

77 BİN 778 BİTCOİN SATIŞI YAPTILAR

Rapora göre, uzun süreli Bitcoin yatırımcıları geçtiğimiz 7 günde 77 bin 778 Bitcoin satışı yaptılar ve 61 doların üzerinde fiyat ile yaptıkları bu satıştan 4,7 milyar Dolar elde ettiler.

PİYASAYA TEKRAR DÖNÜYORLAR

Fundstrat analistleri Sean Farrell ve Will McEvoy yaptıkları değerlendirmede, "Kısa vadeyi yatırımcılar piyasaya dönüyorlar ve uzun süreli yatırımcıların satış yapmak için ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlıyorlar" ifadelerini kullandılar.

64 BİN 912 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Bitcoin fiyatı 68 bin 990 doların üzerinde gelen satışlarla yaşadığı sert geri çekilmenin ardından bugün 64 bin 912 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM ZİRVEYE DOĞRU İLERLİYOR

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ikinci para birimi olan Ethereum ise zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Ethereum son 24 saatte yüzde 2.2, son bir haftada ise yüzde 5 değer kazanarak 4 bin 700 doların üzerinde bulunuyor.

ELON MUSK SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla'da bulunan hisselerinden bir kısmını sattı. 1.1 milyar dolarlık satış yapan Elon Musk'ın, hisselerden gelen parayla kripto para alımına gitmediği anlaşıldı.

Kripto para piyasaları yükselişe devam ediyor: Bitcoin’den yeni rekor geldi Kripto para piyasaları yükselişe hız kesmeden devam ediyor. Hafta başında ilk kez 3 trilyon dolar barajını aşan piyasalar yerini korudu. Bitcoin ise 68 bin dolar barajını aşarak rekorunu yeniledi.

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