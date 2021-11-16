Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti, elektrik faturalarındaki TRT payı ile altyapı giderlerine katılım payının kaldırılması başta olmak üzere, enerji ve tarım alanında bazı yeni düzenlemeler içiren torba teklif hazırlıyor. AK Parti grup yönetimine bakanlıklardan gelen kanuni düzenleme taleplerini içeren torba teklifin en önemli ayağını enerji alanındaki yenilikler oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce elektrik faturalarındaki TRT payı ile ‘sektör altyapı giderlerine katkı payı’ kesintilerinin kaldırılacağını açıklamıştı. AK Parti’nin hazırladığı torba teklifte bu payın 2022 yılı başı itibarıyla kaldırılması öngörülüyor.

3 MİLYAR LİRA VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca elektrik tüketim faturalarına aktif enerji bedelinin yüzde 2’si oranında TRT payı yansıtılıyor. Elektrik faturalarından TRT payı olarak 2020’de vatandaştan yaklaşık 1,2 milyar liralık kesinti yapıldı. 2021 için de bu rakamın 1,4 milyar lira olması öngörülüyor. Kesinti yapılmaya devam etseydi, 2022’de vatandaşın cebinden yaklaşık 1,7 milyar lira daha TRT payı çıkacaktı. Ayrıca abone grubu farkı olmaksızın, her bir elektrik tüketicisine aktif enerji bedeli üzerinden binde 7 oranında ‘sektör altyapı giderlerine katkı payı’ yansıtılıyor. 2020 yılı sonuna kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanıyordu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklamıştı

2021’den itibaren binde 7’ye düşürülen bu pay da uygulamadan kaldırılacak. 2020’de 1 milyar TL olarak gerçekleşen altyapı giderlerine katkı payının, 2021 için 900 milyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre aynı şartlarda faturalara yansıtılmaya devam edilseydi, 2022’de vatandaştan yaklaşık 1,1 milyar liralık altyapı giderlerine katkı payı kesilecekti. Yeni düzenleme ile elektrik faturalarındaki TRT payı ve altyapı giderlerine katkı payı kesintisine son verileceği için, vatandaşın üzerindeki 3 milyar liralık mali yük kaldırılmış olacak.

BOTAŞ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

AK Parti’nin hazırladığı taslak ile ayrıca BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması, enerji verimliliğine ilişkin teşviklerin kapsamının genişletilmesi, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunan istasyonların kurulmasına ilişkin kanuni altyapının oluşturulması gibi düzenlemeler görülüyor. Ayrıca HES, jeotermal, güneş ve rüzgâr gibi tabii kaynaklardan lisanssız elektrik üretimi yapan şirketlerle ilgili bazı yeni adımlar da atılacak. Taslakta tarım sektöründe sözleşmeli üretime yönelik yaşanan aksaklıkların giderilmesi konusunda da bazı adımların atılması öngörülüyor. Yeni yapılacak düzenleme ile çiftçinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve üretimin artırılması hedefleniyor.

TRT payı ile enerji fonu kesintileri kaldırılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

Çiftçiye elektrik müjdesi: Tarımsal sulamada TRT payı kaldırılıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasına ilişkin hazırlık yapıldığını ve hazırlığın Meclis'e sunulduğunu açıkladı.