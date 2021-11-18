Türkiye Gazetesi

Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan yapılan döviz alım satımına yönelik işlemlerde uygulanan kimlik tespiti şartına düzenleme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değişikliğe göre, önceden 1 dolarda bile zorunlu olan kimlik tespiti kuralında değişikliğe gidildi ve kimlik tespiti 100 dolar ve üstüne zorunlu oldu.

KİMLİK TESPİTİ 100 DOLAR VE ÜZERİ İŞLEMLER İÇİN UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre;

1- 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'in 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "mevcut ortaklar dışında kişilere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "tüm işlemlerde" ibaresi "100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için" şeklinde değiştirilmiştir.

3- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "zorunlu halleri değerlendirmeye," ibaresinden sonra gelmek üzere "işlem limitlerini belirlemeye," ibaresi eklenmiştir.

4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı: Gerekli tedbirleri alıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, bakanlık olarak enflasyonla mücadelede kararlılıklarını çok net bir biçimde gösterdiklerini ifade ederek, "Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların yanında, iç talep gelişmelerini de çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz" dedi.

Ne altın, ne döviz... En iyi yatırım aracı otomobil Çip krizi nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntısı, bayilerde sıra oluşturdu. Artan döviz kuru otomobil fiyatlarına zam olarak yansıdı. Ağustosta 155 bin liradan Fiat Egea alan bir kişi, bugün bayi satış fiyatına göre 40 bin lira kâr elde etti.