Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda “paralel ithalat” olarak bilinen, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespitinin doğru yapılması için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Daha öncesinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde, Bakanlığa ulaşan iddialar üzerine paralel araç ithalatıyla ilgili harekete geçtiklerini ve gümrük vergisinin doğru tespiti için yapılan ithalatı incelediklerini açıklamıştı.

BAKANLIKTAN HATIRLATMA YAPILDI

Bakanlığa intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğunun belirtildiği genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin, idarenin talebi üzerine belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlü olduğu anımsatıldı.

GENELGE YAYIMLANDI

Bakanlık tarafından konuya ilişkin, "distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemleri" konulu bir genelge yayımlandı.

KURALLAR TEK TEK SIRALANDI

Genelgede, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında belirlenen hususlara göre işlem yapılmasının uygun bulunduğu aktarıldı. Söz konusu araç ithalatında uyulacak kurallar ise tek tek sıralandı.

İSPATLAYICI BİLGİ VE BELGELER İSTENECEK

Yayımlanan geneldeki kurallara göre İthale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler incelenerek tespit edilecek. Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda makul şüphe oluşması halinde, kıymet tespit yöntemleri ile kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin olarak Gümrük Kanunu ve ikincil düzenlemeler uyarınca, beyan sahibinden, gümrük idaresince belirlenecek ilave ispatlayıcı bilgi ve belgeler istenilerek işlem yapılacak.

EK BİLGİLER İSTENECEK

Genelgede, İthale konu aracın distribütörünün bulunması halinde, gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate alınacağı belirtildi. Aynı zamanda araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneği beyannameye eklenecek ve gümrük idarelerince bu husus kontrol edilecek. Söz konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin muayene ve/veya kontrol işlemleri tamamlanmayacağı belirtildi.

YURT DIŞI ARAŞTIRILAMASI YAPILACAK

Data kartı (teknik evsaf kartı) olan markalar için bu kartın beyannameye eklenmesi istenen genelgeye göre, diğer uyulacak kurallar ise şöyle;

Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uygun olup olmadığı ile söz konusu faturalarda, araç üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların kıymetlerinin yer alıp almadığı kontrol edilecek. Eşyanın muayene veya kontrolü yapılırken, araç üzerinde standart ve/veya ilave hangi donanım ve aksesuarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa ise faturada ayrıca belirtilip belirtilmediği özellikle incelenecek. Beyan edilen gümrük kıymeti ve/veya araçta bulunan donanım ve aksesuarların tespiti için her halükarda, ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile kıymeti konusunda bilgi istenilecek. Distribütörün bulunmaması halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden aracın aksesuar ve donanımları ile ilgili teknik rapor talep edilecek. Yurt dışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulması durumunda, ihracatçı ülkeden cevap alınabilmesi için talep yazısında, yurt dışı araştırmasına ihtiyaç duyulma nedenleri maddeler halinde açık ve anlaşılır şekilde belirtilecek.

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