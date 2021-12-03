Türkiye Gazetesi

Dolar/TL geçen hafta 13,96 seviyesine kadar yükselerek rekor kırmış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Çarşamba günü ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir'' açıklamasının ardından kısa süreliğine 12 TL’nin altına çekilmişti.

Ancak burada kalıcılığını koruyamayan kur bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verisi sonrasında 13,89 seviyesine kadar yükseldi.

Merkez Bankası kurdaki bu yükselişlere son vermek için ikinci kez piyasaya müdahale ettiğini açıkladı.

TCMB’den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dolar/TL müdahale sonrasında yönünü aşağıya çevirdi. Kur şu sıralarda yüzde 1'den fazla değer kaybederek 13,50 seviyesine geriledi.

TCMB 1 Aralık tarihinde, 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu.





Merkez Bankası'ndan kritik dolar ve faiz mesajı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda döviz kurları ve faizlere ilişkin konuşan Başkan Şahap Kavcıoğlu, "Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir. Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasını yaptı.