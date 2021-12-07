Türkiye Gazetesi

Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik öngören 65 maddelik vergi paketinin 26 Ekim 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Aydemir, kanunla ayrıca son beş yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesinin kararlaştırıldığı belirtti. Aydemir “Üreticilerimizin bu iadeleri alabilmeleri için Vergi Dairesine müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurular başladı. Çiftçilerimiz, kimlikleri ve banka hesap numaraları (İBAN) ile birlikte dilekçelerini 31 Aralık tarihine kadar Vergi Dairesinden temin ederek müracaatlarını yapabilirler” dedi.

DESTEKLEME ÖDEMELERİ VERGİDEN MUAF

Kanunla çok eleştiri konusu olan bir uygulamanın kaldırıldığını söyleyen Aydemir “Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri (mazot, gübre, vb.), gelir vergisinden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016 yılına kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı uyarınca iki milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar TL’lik ödeme yapılacak. Bu da çiftçi başına ortalama 2 bin 500 TL ek gelir demek. Desteklerden kesilen vergilerin çiftçiye iade süreci ise başladı” diye konuştu.

Terörden arındırılan Şırnak’ta çiftçiler üretime yöneldi Şırnak’ta son yol yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı üretime de yansıdı. Çiftçiler daha önce mısır, pamuk, buğday ve arpa üretimi yaptığı arazilerine şimdi ise yer fıstığı üretmeye başladılar. Özellikle Silopi'de üretim alanı 400 dekardan 75 bin dekara çıkan yer fıstığında bu yıl 35 bin ton rekolte elde edildi.

Çiftçiye her alanda tam destek Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 42 lira destek sağlanacak. 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için de 370 lira destek verilecek.