Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen GAZİANTEP

Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Gaziantep, gerçekleştirdiği sanayi, üretim, büyüme hamleleri ile bütün dünyaya örnek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “model şehir” ilan ettiği Gaziantep’in gelişim öyküsünü şehrin önemli isimleri ile konuştuk.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 100 yıl önce tamamen yerle bir edilen kentte teşebbüs ruhu ile birlikte hikmet, akıl, vicdan ve paylaşma ruhunun egemen olduğunu dile getiriyor. Şahin "OECD tarafından şampiyon il ilan edildik. Bu salt unvan olarak görülemez. Şu an tüm dünyada bir Gaziantep modeli gerçeği var. Önce kendi kendine yeterlilik ve ardından bölgesinde, ülkesinde, dünyada örnek alınan bir kalkınma, büyüme modeli ortaya konuldu. Değerleri, hedefleri, hikmeti, aklı ve vicdanı olan insanların modeli" dedi.

Şahin’in bir diğer dikkat çektiği nokta ise tarihi Gazianteplilerin İpek Yolu’nu kalkınma yoluna dönüştürülmesi oldu. Bu yolda sevgi, saygı, kardeşlik, irfan, erdem, necip bir millet olmanın gücünün önemini hatırlatan Fatma Şahin son 20 yıllık dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu gelişimde büyük payı olduğunu ve kendilerine çok şey öğrettiğini aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

GÜÇLÜ BİR İHRACAT ŞEHRİYİZ

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise iddialı konuşuyor. Yıldırım’a göre Türkiye’de Gaziantep gibi 5 il daha olsa şu an dünyanın en güçlü 10 ülkesinden birisi olması içten bile değil.

Gaziantep’in bir çok alanda dünya lideri olduğuna dikkat çeken Yıldırım şunları kaydetti: "Gaziantep, ülkemizin en hızlı büyüyen, dinamik yerel ekonomisine sahip. Birçok ürünün üretiminde Türkiye ya da dünya lideriyiz. Örneğin dünyada makine halısı ihracatının yüzde 38’ini Gaziantep gerçekleştiriyor. Dünya halı modasını şehir olarak biz belirliyoruz. Makarna, ayakkabı, PP iplik, dokusuz kumaş gibi birçok ürünün de Türkiye’deki lider üretim merkeziyiz.

Örneğin, Türkiye’deki makarna üretim kapasitesinin yüzde 86’sı ayakkabının yüzde 71’i Gaziantep’tedir. Şu an itibarı ile Organize Sanayi Bölgemiz 240 bin kişiye istihdam sağlıyor. Organize Sanayi Bölgemizde üretim için harcanan elektrik Türkiye’deki birçok ilin toplam elektrik tüketiminden daha fazla. Üreten, ürettiğini dünyaya satan ve dış ticaret fazlası veren güçlü bir ihracat kenti olan Gaziantep başarısının temelinde güçlü bir ticaret ve üretim kültürü var."

TARİH BOYUNCA CAZİBE MERKEZİ

Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre Gaziantep, son yıllarda barındırdığı tarihi değerler ile de cazibe merkezi olmuş. Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Dülük antik şehri, ticaretin merkezi Zeugma antik şehri, sanatın merkezi Yesemek Açık Hava Müzesi bu topraklarda.

"Ticaret ve üretim Gazianteplilerin DNA’sında var" diyen Yıldırım "Bu kabiliyet nesilden nesile gelişerek bugünkü düzeyine erişti. Bu ruh savaş zamanında da kendini gösterdi ve Antep Savunması’nda İmalat-ı Harbiye Fabrikasında kendi cephanemizi ürettik. Tüfekçi Yusuf gibi şehir aşkına, üretim azmine, girişim cesaretine sahip nice Yusufların kentidir burası. Gaziantep’i Gaziantep yapan en önemli özelliklerinden biri de esnekliğidir. Kriz durumunda hızlı aksiyon alıp fırsat oluşturabiliyor. Pandemi döneminde yaptığı gibi. Bu şehir 100 yıllar boyunca da sanayi kenti olmaya ve küresel ekonomide başarılara imza atmaya devam edecektir" diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım

6. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AÇILIYOR

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi şehrin kalkınmasını “siyaset üstü” bir konu olduğunu söylüyor. Ünverdi başarının tüm birimlerin ahenk içerisinde çalışmalarına bağlıyor. Ünverdi “Burada vali, belediye, oda başkanları, şehrin menfaati söz konusu olduğunda akıl, emek birliği yaparak çalışıyor. Parti, düşünce farkı gözetmiyoruz. Üretim çeşitliliği açısından dünyada rakipsiz konumdayız. Şu an 155 farklı alanda binlerce ürün çeşidinin üretim üssüyüz. Bu açıdan bakıldığında Çin’e benziyoruz” dedi. Gaziantep Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek bütün enerjilerini çalışmaya, üretmeye, büyümeye harcadıklarını belirterek “1.140 fabrikanın üretim yaptığı ilde 6. OSB açılıyor. Bu konuda ciddi talep vardı. 2022 yılı Ocak ayı itibarı ile tamamlanıyor. Limanı olmayan bir şehrin geldiği nokta bütün dünya için önemli bir örnek. Biz bunu sevinci, acıyı, üretimi paylaşarak başardık” ifadelerini kullandı.

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Yeni ekonomi politikası pozitif yansıdı: İlk meyve ihracat Faizlerin gerilediği, üretim odaklı ekonomi politikasının hayata geçirildiği son dönemde, rekabetçi kur avantajını da arkasına alan ihracatçılar yeni bir destan yazdı. Geçen ay tüm zamanların rekorunu kıran ihracat, yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolara ulaştı.