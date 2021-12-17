Türkiye Gazetesi

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Etiket mecburiyetini yerine getirmeyenlere her işlem için 615 lira, tüketiciye aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan bankalara 15 milyon 571 bin 450 lira ceza verilecek.

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel TV aracılığı ile yapılmışsa 31 bin 136, ülke düzeyinde yayın yapan TV aracılığıyla gerçekleşmişse 622 bin 853 liraya yükseltildi.

Gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 15 bin 566 lira idari para cezası verilecek.

Gıda etiketlerine düzenleme: Artık daha kolay okunacak Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla gıda etiket yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Yeni taslağa göre artık gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, isimler ve görseller kullanılamayacak.