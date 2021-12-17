Türkiye Gazetesi

Milyonları ilgilendiren asgari ücret rakamı belli oldu. 1 Aralık’ta başlayan asgari ücret belirleme çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla son buldu. Erdoğan, 2022 için uygulanacak asgari ücretin net yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL olacağını belirtti.

Asgari ücrette gelir ve damga vergisinin de kaldırılacağını söyleyen Erdoğan “Böylelikle işvereni 450 TL’lik bir maliyetten kurtarıyoruz” dedi. Sadece bu kararla devlet, yaklaşık 7 milyon asgari ücretliden kesilen 30 milyar TL vergi gelirinden feragat etti.

2022 yılı için brüt asgari ücret 5 bin 4 TL olacak. Nette bu rakam 4 bin 253 lira 40 kuruşa karşılık geliyor.

"GELİR VE DAMGA VERGİSİNİ KALDIRIYORUZ"

Erdoğan, yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: "Asgari ücret artışı, son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İstihdamda asgari ücretin yol açtığı maddi külfetten de kaynaklanabilecek muhtemel azalışların önüne geçtiğimize inanıyoruz.

Şu anda bazı sıkıntılar var, bu sıkıntıları da en kısa zamanda aşacağız. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe katedeceğimize inanıyorum."

YENİ ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Kıdem tazminatı tavanı: 12 bin 976 TL

İşsizlik maaşı: En düşük 2.130 TL, orta kademe 2.532 TL, en yüksek 4.260 TL.

Askerlik ve doğum borçlanması: (Prim gün sayısı başına) En düşük 57,15 lira, en yüksek 429 lira.

Genel Sağlık Sigortası Primi: 160 lira

65 yaş üstü aylığı: 1.296 lira

Engelli aylığı: 1.552 lira

İsteğe bağlı sigorta primleri: En düşük prim 1.716 lira, en yüksek prim 12 bin 879 lira.

BAKAN NEBATİ: BU TARİHÎ BİR ARTIŞTIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücretin, hem işçiyi memnun edecek hem istihdamı koruyacak hem de üretim sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlendiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise "Enflasyonun çok çok üstünde yani yüzde 50'lik net bir artış yaptık. Bu tarihî bir artıştır" dedi.

İŞ DÜNYASI DA POZİTİF

İş dünyası da asgari ücretteki artışı olumlu karşıladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Rakam, beklentilere cevap vermiştir. Çalışan kesimin enflasyona ezdirilmemesi sosyal barışın temel ilkesidir” dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak da, “Bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise “Asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanması, imalata yönelik istihdamımızın artırılması adına önemli bir adım” diye konuştu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu aralık ayı toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Açıklanan karara göre politika faizi 100 baz puan indirimle yüzde 14'e indirildi. Para Politikası Kurulu, kasım ayı toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 15'e çekmişti.

PERAKENDE'YE UYARI: 'MALİYET ARTTI' DEYİP ZAM YAPMAYIN

Asgari ücretin artırılmasıyla birlikte, tüketicilerde yeni zam korkusu başladı. Bazı fırsatçıların, işçisine ödediği ücretin artmasıyla birlikte yeni zamlara kalkışmasından endişe ediliyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüm üretici ve perakendecilere haksız zam uygulaması yapmaması konusunda çağrıda bulundu. Ağaoğlu; stokçuluğun TCK’nın 240’ıncı maddesine göre suç olduğunu, girdi maliyetlerinde etkilenmese de etkilenmiş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan ürünün haksız fiyat artışı olacağını, bunu yapanlara en az 11 bin 450 lira ceza verileceğini dile getirdi.

Birçok tüketici derneği de zaten bu zamana kadar çok fahiş zamların yapıldığını, yeni asgari ücret maliyetinin, yapılmış zamlarla rahatlıkla karşılanabileceğini vurguladı.

BDDK amacı dışında kullanılan krediler için harekete geçti! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin sağlanması için talimat verildiği açıkladı.

Bahçeli'den asgari ücret açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2022 asgari ücret miktarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı, Bahçeli "Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücrete sahip çıktı: TÜİK’e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 253 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmesinde, TÜİK'e yaptığı ziyaretin etkilerini gördüklerini söyleyerek, açıklanan fiyata etkisinin olduğunu ifade etti.