Türkiye Gazetesi

Yeni haftanın ilk gününde dolar 17,41 euro ise 19,58 seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz perşembe Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indiriminin ardından dolar 17 ile euro 19 ise liranın üzerini görerek tarihi zirvesini yenilemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.

Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar/TL 16,55 seviyelerinde yer aldı.

BORSA İSTANBUL'DAN YENİ KARAR: AÇIĞA SATIŞTA 'YUKARI ADIM KURALI' UYGULANACAK

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

AÇIĞA SATIŞ YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. 'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.

5. müdahale sonrası Merkez Bankası'nın bozduğu dolar miktarı ortaya çıktı Döviz kurunda yaşanan sert artışın ardından Merkez Bankası, dolara müdahalede bulundu. Bununla birlikte aralık ayından bu yana beşinci kez döviz satım şeklinde yapılan 5. müdahalede satılan dolar miktarı da ortaya çıktı.

Altın rekor kırdı, dolar 16 TL'yi aştı Dolar rekor tazeleyerek 16,02 TL'den güne başlayarak euro 18,26 TL'den el değiştiriyor. Rekor üstüne rekor kıran altın ise 930 TL'yi aştı.