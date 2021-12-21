Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası döviz kurlarında sert geri çekilmesiyle vatandaşlar Kapalıçarşı’ya koştu. Dövizlerini bozmak isteyen vatandaşlar döviz bürosunun önünde kuyruk oluşturdu.

VATANDAŞLAR DÖVİZ BÜROSUNA KOŞTU

Dövizini bozdurmaya gelen bir vatandaş 5 bin 200 dolarını bozdurmaya geldiğini söyleyerek “Cumhurbaşkanı'nın dün akşam yaptığı açıklamayı doğru buluyorum. Vatandaşın parasını koruyor” şeklinde konuştu. Bir diğer vatandaş ise “Ufak bir miktarda dövizimi bozdurdum. Yatırım ve tasarruf amaçlı döviz almıştım” dedi.

Dövizdeki sert düşüş dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirleri açıklaması ile dolar ve euro'da sert düşüş yaşanırken, dünya basınında da TL'deki değer kazancı konuşuldu.