Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşün ardından, bu durumu fiyatlamalara yansıtmayanlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, fırsatçılara göz açtırılmayacağını belirterek, ihlalde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını ifade etti.

"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Muş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.

DÖVİZ KURLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu 'Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) sistemi sonrası döviz kurları sert düştü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki geri çekilmenin ardından bu düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Merkez Bankası'ndan dövizini Türk Lirası'na çevirene destek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), döviz hesaplarının Türk Lirası vadeli hesaplara çevrilmesi halinde verilecek desteğin şartlarını açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten döviz kuru için kritik yorum: Çağrıda bulunup tarih verdi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yeni ekonomik tedbirleri açıklamasının ardından; sert bir düşüş yaşayan döviz kuruna dikkat çekerek vatandaşın merak ettikleri soruları cevaplandırdı.

‘Dövizde serbest düşüş, dolar satma gecesi’... TL'deki yükseliş dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamları ardından TL'nin dolar karşısındaki hızlı yükselişi dünya basınında geniş yer buldu. Söz konusu yükseliş uluslararası basında, "Dövizde serbest düşüş", "Dolar satma gecesi" olarak nitelendirildi.