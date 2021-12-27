Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Elektrikteki kademeli tarifede 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı, Türkiye ortalaması hesaplanarak dikkate alınacak. Böylece, evdeki asgari ihtiyaçları karşılayacak bir ilk kademe belirlenecek. İlk kademeyi aşan tüketim miktarı, ikinci kademeden faturalandırılacak.

Doğalgazda devreye alınacak tarife de tıpkı elektrikteki gibi olacak. Yine, 4 kişilik hane halkının bir evdeki doğalgaz ihtiyacı temel alınacak. BOTAŞ’ın çalışmaları sonucunda ortalama doğalgaz tüketimi belirlenecek. Birinci kademede herkesin faturası aynı olurken, belirlenen tutarın üzerine çıkan kullanımlarda ise aradaki fark ikinci kademeden hesaplanacak.

FATURADA DÜŞÜŞ İHTİMALİ

Birinci kademeyi aşmayan vatandaşın doğalgaz faturası yükselmeyecek. Aksine, faturada önceki dönemlere göre düşüş yaşanabilecek. Böylece dar gelirli vatandaş desteklenmiş olacak. Birinci kademeyi aşmak istemeyen vatandaşlar, tüketimlerini azaltarak tasarruf edebilecek.

Kademeli tarife yöntemi, uzun süre önce birçok belediyede su kullanımı için uygulamaya konmuştu.

Bakan Dönmez anlattı: Elektrikte kademeli tarifenin detayları Kademeli faturalandırmada temel prensibin dört kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunu ifade eden Enerji Bakanı Fatih Dönmez “Örneğin 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak” dedi.

AK Parti’den kademeli doğal gaz tarifesi açıklaması: Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatı ödemesini uygun bulmuyoruz AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 4 Ocak tarihinden itibaren, TBMM çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getirileceğini duyurdu.